Gewalt in der Partnerschaft: Wie kann man das Schweigen brechen?

"Gewalt kommt nicht in die Tüte": In großen Lettern prangen die Worte auf einem Plakat am Viktualienmarkt. Es soll schon jetzt auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen, der am 25. November ansteht. An diesem Tag werden in vielen Münchner Bäckereien Brot-Tüten verteilt, auf denen die Kontaktdaten von Beratungs- und Anlaufstellen für Opfer häuslicher Gewalt aufgedruckt sind.

Hinter der Aktion steht der Münchner Ableger der weltweiten Kampagne "One Billion Rising", die mit den so bedruckten Tüten niedrigschwellig aufklären will. "Es ist einfacher, mit den Tüten auch Informationen rüberzureichen, über die Theke und zu sagen, hier könnt ihr euch hinwenden", sagt Sprecherin Alexandra Kugge. "Es ist anonym, es ist jederzeit jemand erreichbar, und die Menschen sind dafür da, um dir zu helfen, du bist nicht allein."

200.000 Tüten in 65 Münchner Bäckereien

Vor vier Jahren hat sich "One Billion Rising" mit der Bäckerinnung München zusammengeschlossen. Seitdem werden einmal im Jahr die besonderen Tüten in den Bäckereien ausgegeben. Los ging's mit 100.000 Tüten, mittlerweile seien es doppelt so viele, sagt Claudia Krüger-Köck von der Bäckerinnung München. "Und ich glaube schon, dass wir damit jetzt auch bei uns, bei den Betrieben, was bewirkt haben. Alleine, wenn man schaut, wie weit die Streuung ist: Wir sind ja nicht nur in München vertreten, sondern auch im Landkreis München."

65 Bäckereien alleine im Stadtgebiet München beteiligen sich an der Aktion. Und Bäckereien seien für eine solche Präventionsarbeit eine gute Anlaufstelle. Denn dahin komme jeder, unabhängig von sozialer Schicht, Bildungsstand und Herkunft.

"Auch psychische Gewalt ist Gewalt"

Auch für Gewalt in der Partnerschaft gebe keine Ausnahmen, sagt Esther Papp vom Kommissariat für Prävention und Opferschutz beim Polizeipräsidium München. Wichtig sei es für die Opfer, Gewalt auch als Gewalt zu erkennen. "Auch psychische Gewalt ist schon Gewalt", sagt Papp mit Nachdruck. Es gäbe Beziehungen, in denen es zwar nicht zu körperlichen Übergriffen komme. "Aber da werden – meist die Frauen – klein gemacht, fertig gemacht, terrorisiert. Sie dürfen keine Entscheidungen treffen, werden verbal sehr stark angegangen."

Auch würde partnerschaftliche Gewalt oft als Familienstreit verharmlost. Genau aus diesen Gründen sei eine Aktion wie die von "One Billion Rising" und der Bäckerinnung München so wichtig. Über die rund 148.000 Fälle hinaus, die es in Deutschland pro Jahr gibt, befürchtet Esther Papp ein sehr großes Dunkelfeld. Die Hemmung, zur Polizei zu gehen, sei bei den meisten Opfern groß. Umso wichtiger seien niedrigschwellige Aktionen - wie die bedruckten Bäcker-Tüten.