Szenen wie im Bürgerkrieg: Gewalt in Beirut dauert an

Während das libanesische Gesundheitsministerium zuletzt von sechs Todesopfern sprach, nennt das Online-Magazin "The 961" die Zahl Acht. Die Armee setzt inzwischen Panzer in dem betroffenen Gebiet, dem Hafenviertel Tajouneh, ein.

Mehrere Heckenschützen wurden festgenommen, die Evakuierung von Personen aus der Konfliktzone fortgesetzt. Örtliche Medien berichten von Szenen, die an den libanesischen Bürgerkrieg erinnerten. Es seien Schüsse automatischer Waffen sowie Handgranatenexplosionen zu hören gewesen.

Der Schauplatz: eine christlich-schiitische Demarkationslinie

Das Hafenviertel Tajouneh mit liegt zwischen einer schiitischen und einer christlichen Gegend Beiruts; in letzterer liegt der Justizpalast. Während des Bürgerkriegs (1975 bis 1990) war Tajouneh eine Demarkationslinie.

Warum die Gewalt jetzt eskalierte, ist umstritten. Die Hisbollah und die mit ihr verbündete Amal-Bewegung berichteten, ihre Leute seien von Scharfschützen auf Dächern beschossen worden. Gleiches meldeten aber auch die christlichen Gegner der Hisbollah. Die Libanesischen Kräfte (Forces Libaneses, FL), ehemals eine christliche Miliz, heute eine rechte Partei, hatte ihre Anhänger mobilisiert, nachdem die Hisbollah angekündigt hatte, vor dem Justizpalast zu protestieren. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie Gefolgsleute der Gruppe mit großen Kreuzen durch die Straßen marschierten.

Ursache der Gewalt: ein umstrittener Prozess

Die Gewalt begann laut einem Augenzeugen am Morgen, als Unbekannte aus einem Gebäude in der Nähe des Justizpalastes Schüsse abgaben. Dort war eine Demonstration gegen Ermittlungsrichter Tarek Bitar geplant. Er leitet die Untersuchung zur gewaltigen Explosion im Hafen von Beirut im August 2020, an deren Folgen das Land noch immer leidet.

Gestern hatte die schiitische Amal-Bewegung, die enge Kontakte zur Iran-treuen Hisbollah pflegt, zum Protest vor dem Justizpalast aufgerufen. Sie fordert, dass Ermittlungsrichter Bitar der Fall entzogen wird. Heute wies ein Kassationsgericht einen Antrag zweier schiitischer Ex-Minister zurück, Bitar abzusetzen - kurz darauf brach die Gewalt auf der Straße aus.