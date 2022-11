Gewalt im Iran - EU verhängt weitere Sanktionen

Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU neue Sanktionen. Konkret sollen von den Strafmaßnahmen 31 Personen und Einrichtungen betroffen sein - darunter zum Beispiel Mitglieder des inneren Machtzirkels der Revolutionsgarden, wie mehrere Diplomaten berichten. Die Strafmaßnahmen sehen Einreiseverbote vor. Zudem sollen in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden.

Baerbock: "Klares Zeichen" an die iranische Regierung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sieht in den neuen EU-Sanktionen ein erneutes und zwar unmissverständliches Signal an das iranische Regime. Menschenrechte seien unteilbar, sagte die Grünen-Politikerin am Montag vor einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Brüssel. Die Verantwortlichen im Iran glaubten, Menschen ohne Konsequenzen unterdrücken, einschüchtern und töten zu können. Das könnten sie nicht, das habe Konsequenzen, so Baerbock. Und die Welt, Europa schaue hin. Ihren Worten nach wird zudem an weiteren Maßnahmen gearbeitet. Es gehe nicht nur darum, politische Deklarationen zu verlesen. Damit die Sanktionen rechtssicher seien, sei eine intensive Prüfung nötig, sagte Baerbock. Die Rechtslage sei äußerst kompliziert.

Schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran

Hintergrund der Sanktionen ist die brutale Unterdrückung von Protesten nach dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte die junge Frau am 13. September festgenommen. Sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben. Wenige Tage später starb die junge Frau in Polizeigewahrsam. Seither demonstrieren landesweit Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Regierung. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden bisher fast 15.000 Teilnehmer von Demonstrationen festgenommen. Die Regierung in Teheran hat diese Zahlen nicht bestätigt, aber auch keine anderen angegeben. Laut der Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) in den USA sind bei den Protesten mindestens 330 Menschen getötet worden.

Iran kritisiert Deutschland

Die deutschen Behörden sollten sich die Geschichte ihres eigenen Landes ansehen, die Geschichte der Menschenrechte im Zusammenhang mit der Bewaffnung eines Aggressorregimes gegen den Iran. Deutschland sei nicht in einer Position, den Iran zu tadeln, sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani nach Angaben von Staatsmedien. Allerdings liess er offen, welchen Staat er meinte. Teheran betrachtet Israel und die USA als Erzfeinde, auch Saudi-Arabien ist ein regionaler Rivale. Sanktionen würden den Iran nicht beeinflussen, sagte der Sprecher weiter.

Erste Sanktionen schon vor Wochen

Bereits Mitte Oktober hatte die EU ein erstes Sanktionspaket wegen der Geschehnisse im Iran beschlossen. Es richtete sich gegen die iranische Sittenpolizei und mehr als ein Dutzend weitere Personen und Organisationen. Auch damals wurden schon Mitglieder der Basidsch-Milizen sanktioniert, die von der EU für den Tod mehrerer Demonstranten verantwortlich gemacht wird.

Unabhängig von den Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen verhängte die EU jüngst auch Sanktionen gegen den Iran wegen der Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Von ihnen sind bislang das Unternehmen Shahed Aviation Industries sowie drei ranghohe Militärs betroffen. Sie sind nach Auffassung der EU an der Entwicklung und Lieferung von Kampfdrohnen an Russland beteiligt, die von den russischen Streitkräften im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden.

Thema auch beim UN-Menschenrechtsrat

Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich kommende Woche mit der Lage im Iran. Die Sondersitzung findet am 24. November statt, wie das UN-Menschenrechtsbüro in Genf mitteilte. Deutschland und Island hatten am Freitagabend den entsprechenden Antrag eingereicht. Die Menschenrechtslage verschlechtere sich besonders für Mädchen und Frauen, heißt es in der Begründung. Die 47 Mitgliedsländer des Rates könnten keine Sanktionen verhängen, aber per Resolution die Gewalt verurteilen und einen Mechanismus in Gang setzen, um die Situation genauer zu untersuchen, so Baerbock.