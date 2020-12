Gewalt gegen Medienschaffende nimmt zu

Weiden, am 24. Oktober 2020: 400 bis 500 Querdenker sind in die Oberpfalz gekommen, um zu demonstrieren. Der Pressefotograf Resi Lucetti ist vor Ort, um seinem Beruf nachzugehen. Einige Demo-Teilnehmer werden auf ihn aufmerksam. Plötzlich eskaliert die Situation.

"Die haben mich geschubst und versucht gegen meine Kamera zu schlagen. Ich wurde dabei von einem angespuckt." Resi Lucetti, Pressefotograf

Die Stimmung ist jetzt aufgeheizt, es gibt Lügenpresse-Rufe, Beleidigungen. Eine Polizeieinheit kommt dazu, laut Lucetti wird er von den Einsatzkräften weggeschubst. Die Menge jubelt. Dann beruhigt sich die Situation. Lucetti, der seit Jahren unter diesem Pseudonym arbeitet, möchte gegen die beiden Haupttäter Anzeige erstatten. Dafür muss er mit auf die Polizeiwache, kann nicht mehr vor Ort berichten. Von etwa 30 solcher Querdenker-Demos hat der Passauer Fotograf in diesem Jahr berichtet. Übergriffe wie in Weiden waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Reporter ohne Grenzen: "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Übergriffe deutlich gestiegen sein wird"

Es ist ein Trend erkennbar, der sich aber noch nicht statistisch belegen lässt - die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. Das subjektive Gefühl vieler Journalisten, häufiger mit Hass und Gewalt konfrontiert zu sein, ist dagegen dokumentiert. Fast 70 Prozent sagen in einer Befragung der Universität Bielefeld, dass Angriffe in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen haben.

Im Verhältnis zur Gesamtlage der Pressefreiheit in Deutschland sei die Gewalt "wirklich frappierend", sagt Christoph Dreyer von "Reporter ohne Grenzen". Deutschland sei mit diesem Problem aber nicht allein. Auch in Italien, in Polen oder in den USA kam es in diesem Jahr vermehrt zu Angriffen - insbesondere auf Demonstrationen, einem der gefährlichsten Arbeitsorte für Journalistinnen und Journalisten.

Verdi fordert bessere Ausbildung der Polizei

Doch längst nicht alle Attacken hierzulande werden dokumentiert und juristisch verfolgt. Monique Hofmann von der Deutschen Journalistenunion in Verdi bedauert das, denn Statistiken dienten nicht nur in Gesprächen mit der Politik als Argument, sondern auch mit der Polizei. Denn immer wieder komme es vor, dass auch die Polizei Journalisten attackiert. Das sei keine Willkür oder Böswilligkeit, sondern schlicht den oft schwierigen Arbeitsbedingungen vieler Polizisten auf Demonstrationen geschuldet, sagt Hofmann. In aufgeheizten Situationen müssten Polizisten innerhalb von Sekunden entscheiden. Dabei passieren Fehler, aber es gebe eben auch "massive Unkenntnis" auf Seiten der Einsatzkräfte. Die Schutzpflicht gegenüber Journalisten müsse in der Aus-und Weiterbildung "eine viel größere Rolle spielen", fordert Hofmann.

Presserat für gemeinsame Verhaltensregeln für Medien und Polizei

In Berlin konnte die Gewerkschaft verdi vergangene Woche eine neue Vereinbarung mit dem Innensenator und der Polizeipräsidentin treffen. In Zukunft soll es nach Demonstrationen einen Runden Tisch geben, zusätzliche Schulungen für die Einsatzkräfte und Informationsmaterial. Das empfiehlt auch ein neuer Entwurf des Deutschen Presserates; er sieht gemeinsame Verhaltensregeln für Medien und Polizei vor, damit beide Gruppierungen ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können.

Genügend Schutz für die Presse in Bayern?

In Bayern gibt es eine solche Übereinkunft noch nicht. Die Polizei schütze Pressevertreter auf öffentlichen Versammlungen, heißt es aus dem Bayerischen Innenministerium. Es schreibt in einer Stellungnahme Anfang Dezember:

"Einer Gefährdung und Beeinträchtigung der Pressefreiheit und der Freiheit der Berichterstattung im Zusammenhang mit Versammlungen der Gegner der Corona-Maßnahmen wird somit konsequent und unter Nutzung aller rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten entgegengetreten." Stellungnahme des Bayerischen Innenministeriums

Resi Lucetti hat es bei der Querdenken-Demo nicht nur in Weiden anders erlebt - auch wenn die größere Bedrohung für Fotografen wie ihn weiterhin nicht von der Polizei, sondern von einzelnen Demonstrations-Teilnehmern ausgeht. Querdenken habe viele Menschen aus unterschiedlichen Richtungen vereint: friedensbewegte Bürger, Esoteriker, Reichsbürger, Rechtsextreme. Was sie eint, sei der Hass gegenüber etablierten Medien, konstatiert Lucetti. Keine guten Aussichten für 2021.