Gewalt gegen Lokalpolitiker: Städtebund "entsetzt"

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat alarmiert auf die zunehmende Angriffe auf Lokalpolitiker reagiert. "Wir sind entsetzt über die steigende Zahl dieser Vorfälle", erklärten der Präsident und der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Uwe Brandl und Gerd Landsberg, am Dienstag in Freising. Die Beleidigungen und Bedrohungen von Mandatsträgern seien eine Gefahr für die lokale Demokratie.

Laut Brandl und Landsberg beginnt der Hass häufig in den sozialen Netzwerken. Es müsse auch überlegt werden, ob man dazu das Strafgesetzbuch ändern sollte. "Wer um sein Leben fürchten muss, weil er sich in seinem Amt für die Allgemeinheit einsetzt, wird sich zweimal fragen, ob er diese Aufgabe noch weiter ausführen möchte", erklärten Brandl und Landsberg.

Übergriffe und Beleidigungen auch in Bayern

Auch in Bayern gibt es etliche Beispiele für solche Beleidigungen und Übergriffe. Thomas Zwingel, SPD-Bürgermeister aus Zirndorf bei Nürnberg, sagte dem BR: "Die Anonymität, die im Netz möglich ist, lässt manches aus dem Ruder laufen." Zwingel selbst hat Hetze gegen sich bereits erlebt, als er sich vor einigen Jahren gegen zwei Neonazi-Demonstrationen positionierte. In einem Video im Netz kursierte damals ein Video, in dem ein Plakat von ihm verbrannt wurde.

Auch Bürgermeister Josef Steigenberger aus Bernried am Starnberger See hat negative Erfahrungen gemacht. Sein Einsatz für ein Geothermie-Projekt sorgte für massive Attacken. Das seien nicht nur Beschimpfungen, sondern fast schon Bedrohungen gewesen.

Übergriffe in jeder zwölften Kommune

Nach einer vom Fachmagazin "Kommunal" erstellten Umfrage unter Bürgermeistern wurden in jüngster Zeit in ungefähr jeder zwölften Kommune Mandatsträger oder Mitarbeiter Opfer körperlicher Gewalt. Innerhalb von zwei Jahren stieg die Zahl der gemeldeten Gewalt-Attacken damit um 25 Prozent.

Besonders in den Fokus gerückt sind demnach Kontakte mit den sogenannten Reichsbürgern. Sie lehnen die Bundesrepublik und ihre Institutionen ab. 65 Prozent aller Bürgermeister gaben an, bereits Kontakt mit Reichsbürgern gehabt zu haben. Besonders betroffen von dem Problem seien Kommunen in den ostdeutschen Bundesländern. Hier liegt der Anteil demnach bei 81 Prozent.

Herrmann: Hetze noch ernster nehmen

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich am Dienstag alarmiert über die zunehmende Gewalt gegen Lokalpolitiker. Die Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sei "eine neue Dimension des Rechtsextremismus in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland". Aktuell habe man zwar keine Erkenntnisse über ähnlich konkrete Drohungen von Rechtsextremisten gegen bayerische Kommunalpolitiker. "Aber die Erfahrung lehrt: Wir müssen jede Art von Hetze, Beleidigung und übler Nachrede noch ernster nehmen", sagte Herrmann.

