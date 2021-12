Gewalt gegen Journalisten 2021 auf Rekordhoch

Der Münchner Fotojournalist Aaron hat die Attacke mit der Kamera festgehalten: Es ist nass und bereits dunkel am zweiten Adventssonntag auf dem Münchner Marienplatz. Etwa 50 Menschen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen, unangemeldet. Aaron ist vor Ort, um zu arbeiten. Ein Unbekannter nähert sich, Aaron bittet ihn, den Abstand einzuhalten. Der Mann provoziert, beschimpft Aaron und einen Kollegen, lässt sich auch von seiner Begleiterin nicht beruhigen. Schließlich eskaliert die Situation, der Mann schlägt nach der Kamera, trifft den jungen Fotojournalisten im Gesicht. Danach verschwindet er.

"Es hat natürlich ein bisschen wehgetan" erinnert sich Aaron und ergänzt: "Das nimmt einem natürlich das Sicherheitsgefühl, wenn man auf offener Straße von einer Person ins Gesicht geschlagen wird."

Zum Artikel: Journalist auf Versammlung am Münchner Marienplatz angegriffen

2021: Deutlich mehr Übergriffe auf Journalisten

Die Sicherheit von Journalisten in Deutschland ist bedroht wie lange nicht. Das lässt sich bereits jetzt sagen: bis Ende November hat das Europäische Zentrum für Presse und Medienfreiheit 95 Übergriffe dokumentiert. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits deutlich mehr Vorfälle als im gesamten Jahr 2020. Damals waren es 69 Übergriffe – ein Rekord. Die Zahl der Übergriffe wurde vom Europäischen Zentrum für Presse und Medienfreiheit erstmals 2015 erhoben.

Bei jedem zweiten der 95 Vorfälle handelt es sich um Beleidigungen. 27 Mal wurden Medienschaffende körperlich attackiert. Und in neun dieser Fälle wurden Journalisten so schwer verletzt, dass sie von einem Arzt behandelt oder ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Besonders gefährlich sind Demonstrationen. Rund 80 Prozent der Übergriffe sind dort passiert.

Regional gibt es große Unterschiede: Die meisten Attacken auf Journalisten haben in Berlin stattgefunden, am zweitgefährlichsten ist es in Sachsen. In Bayern gab es 10 Übergriffe. Das ist Platz 4.

Auch der Bayerische Rundfunk ist betroffen

"Es wird immer schwieriger, Reporterinnen und Reporter zu finden, die bereit sind, über Demos von Maßnahmengegnern, Impfgegnern und Querdenkern zu berichten", sagt Gerhard Kockert aus dem BR-Studio Franken. Die nächste Demo findet am kommenden Sonntag in Nürnberg statt, unterstützt von der AfD. Mobilisiert wird über den Messengerdienst Telegram.

Dort werden auch immer öfter Fotos, Namen, private Adressen und Auftraggeber von Journalisten veröffentlicht. "Es wird dann auf diesen Demos auch gezielt nach Journalisten gesucht, um sie zu behindern, zu stören oder noch schlimmer: zu attackieren", sagt Monique Hofmann von der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion in Verdi.

Verdi fordert mehr Unterstützung von Bund und Ländern

2021 war ein schwieriges Jahr, es hätte aber auch Fortschritte gegeben: die Polizei sei deutlich stärker für die Arbeit von Medienschaffenden sensibilisiert worden. Außerdem hat sich die neue Bundesregierung der Sicherheit von Journalisten im Koalitionsvertrag explizit verschrieben. Dennoch: "Trotz dieser Fortschritte haben wir keine Verbesserung der Sicherheitslage von Journalistinnen und Journalisten und wir müssen da dringend handeln."

Der Schutz von Medienschaffenden ist Ländersache. Hofmann fordert: die Innenministerien der Länder, die Polizei und Journalistenverbände müssten sich zusammensetzen, um Schutzkonzepte zu erarbeiten. Vorbild sind die Niederlande. Im Nachbarland gibt es ein staatlich gefördertes Programm, das Sicherheitstrainings, psychologische Seminare und Equipment für Journalistinnen und Journalisten bezahlt.

Mehr Sicherheit bei der Arbeit – das würde sich auch der Münchner Fotojournalist Aaron wünschen: "Mir wäre einfach wichtig, dass ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, ob ich heile nach Hause komme."