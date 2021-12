Gewalt gegen Einsatzkräfte - Aufruf zu mehr Wertschätzung

Feuerwehrleute und Angehörige des Rettungsdienstes haben die Aufgabe, Hilfe zu leisten. Bei einem Autounfall, einem Brand oder einem medizinischen Notfall stehen sie den Menschen bei. Aber immer häufiger werden sie bei dieser Arbeit bedroht, beleidigt oder angegriffen. Die Gründe für Übergriffe sind verschieden - oder sie kommen unerwartet aus dem Nichts.

Beschimpfungen und Beleidigungen an der Tagesordnung

Eine Umfrage unter knapp 3.000 Feuerwehrleuten in Niedersachsen kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis: Mehr als ein Drittel der Befragten haben im Einsatz bereits Erfahrungen mit Gewalt machen müssen.

Beschimpfungen und Beleidigungen mit Gesten und Worten kommen am häufigsten vor. Das passiert nicht nur am Einsatzort, sondern auch in den Sozialen Medien. Da es hierbei meist nicht um äußerliche Verletzungen geht, ist die Dunkelziffer relativ hoch. Denn viele Übergriffe werden gar nicht gemeldet. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Dr. Stefan Hussy, äußerte sich deshalb besorgt. Auch verbale Übergriffe seien eine Form der Gewalt, die krank machen könne. Und die Psyche würde ebenfalls leiden.

Jeder kann auf Hilfe angewiesen sein

Jeder könne morgen der nächste sein, der auf die Hilfe von Einsatz- und Rettungskräften angewiesen sei, so der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse. Er appelliere deshalb immer wieder eindringlich, dass alle Menschen diese wertvolle Arbeit unterstützen. Einsatz- und Rettungskräfte übernehmen Tag- und Nachtschichten, fahren Notfalleinsätze, retten Leben. Dafür sollte niemand beleidigt oder bedroht werden, so Banse.

Fälle von Gewalt gegen Münchner Polizei haben zugenommen

Die Fälle von Beleidigung und Gewalt gegen Münchner Polizeikräfte haben im vergangenen Jahr 2020 wieder zugenommen, um fast 5 Prozent. Das ist der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Mehr als 450 Beamtinnen und Beamte wurden verletzt. Vor allem verbale Gewalt und Beleidigungen aller Art nehmen einen großen Teil der Fälle ein. Auch die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzung ist sprunghaft gestiegen. Fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dazu könnten auch die angespannte Corona-Lage und der damit verbundene Frust beigetragen haben.

Aufruf: Mehr Wertschätzung für Helferinnen und Helfer

Damit das aktuelle Jahr friedlich zu Ende gehen kann, rufen der Deutsche Feuerwehrverband und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung dazu auf, keine Gewalt gegen Helferinnen und Helfer auszuüben. Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass man den Einsatzkräften mit Respekt und Wertschätzung entgegen kommen soll. Und zwar genau so, wie man selber behandelt werden möchte.