Gewalt bei Gelbwesten Protesten in Paris

Macron bricht Kurzurlaub ab

Der französische Innenminister Christophe Castaner bezeichnete die Randalierer als "Mörder". Präsident Emmanuel Macron brach einen Kurzurlaub ab und kehrte nach Paris zurück. Am späten Abend wollte er das Kriseneinsatz-Zentrum besuchen.Das Innenministerium bezifferte die Zahl der Kundgebungsteilnehmer in Paris am Abend auf 10.000. In der Vorwoche waren es nur 3000. Landesweit nahmen nach Ministeriumsangaben mehr 32.00 Menschen an den Protesten teil. Vertreter der "Gelbwesten" sprachen auf Facebook von rund 231.000 Teilnehmern.