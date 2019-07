Gewässer schützen: Medikamente nicht über Toiletten entsorgen

Medikamentenreste dürfen nicht über die Toilette oder das Spülbecken entsorgt werden. "Dieser Weg ist völlig ungeeignet, denn so können Arzneistoffe in die Gewässer gelangen", sagt Mathias Arnold, Vizepräsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Medikamente: Entsorgung über den Hausmüll

Nicht mehr benötigte oder verfallene Medikamente können über den Hausmüll entsorgt werden. Die Kommunen verbrennen den Hausmüll in der Regel in Müllverbrennungsanlagen, bevor mögliche Reste auf Deponien gelagert werden. Dadurch ist die Belastung des Grundwassers durch Medikamentenreste ausgeschlossen. Größeren Mengen an nicht mehr benötigten Medikamenten, etwa nach einem Todesfall, nehmen Schadstoffsammelstellen an.

Nachhaltigkeit bei Entsorgung von Medikamenten

"Es ist erfreulich, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Medikamentenentsorgung angekommen ist. Aber die Belastung der Gewässer mit Arzneistoffen resultiert nicht nur aus einer falschen Entsorgung", berichtet Arnold.

Einige Verschmutzungswege sind unvermeidbar, zum Beispiel wenn Arzneimittelreste in Körper nicht abgebaut und mit dem Urin ausgeschieden werden. Auch wenn Medikamente auf die Haut aufgebracht werden, gelangen die Arzneistoffe beim Duschen oder Baden zum Teil ins Abwasser.

Rücknahme von Medikamenten: Freiwilliger Service der Apotheken

Als freiwilligen Service bieten einige Apotheken an, in Zusammenarbeit mit lokalen Entsorgungsunternehmen alte Medikamente grundwasserneutral zu entsorgen. "Es gibt keine Pflicht einer Apotheke für die Entsorgung", sagt Arnold. Was viele Patienten nicht wüssten: Wenn eine Apotheke die Arzneimittelreste annimmt, kann sie nicht weiterverwerten.

Im Gegenteil. Der Apotheker muss für die Entsorgung noch Gebühren bezahlen, denn Arzneimittelreste aus der Apotheke sind Gewerbeabfall.

Keine Spende von Arzneimittel an Bedürftige

Gebrauchte Arzneimittel dürfen auch nicht an Bedürftige gespendet werden, egal ob im In- oder Ausland. Laut Arnold von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ist eine hochwertige Arzneimittelversorgung bei einer solchen "Resteverwertung" schlicht unmöglich.

Neben der fragwürdigen Arzneimittelqualität sei bei solchen Kleinstmengen keine Versorgung mit ausreichenden Mengen in der richtigen Dosierung garantiert. "Wer Gutes tun will, sollte an Hilfsorganisationen Geld spenden, aber keine Medikamentenreste."