GEW: Fachkräfteoffensive für Kitas kommt zu spät

Zum Ausmaß der drohenden Fachkräftelücke sagt Björn Köhler von er Gewerkschaft GEW: "Wir wissen, dass wir, wenn wir auch die Qualität ausbauen wollen, bis 2025 eigentlich einen Bedarf von fast 600.000 Erzieherinnen haben. Das heißt wir haben eine Lücke von 320.000 Fachkräften, die noch nicht geschlossen ist." Die 50.000 Stellen, die mit der Fachkräfteoffensive des Bundesfamilienministeriums geschaffen werden könnten, nannte Köhler "ein Tropfen auf den heißen Stein."

Bundesfamilienministerin Giffey will heute die Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher vorstellen. Dabei sollen die Länder mit 300 Millionen Euro bei der Suche nach Fachpersonal unterstützt werden.

"KITA und Bildung an sich fällt in die Kompetenz der Länder. Und die achten zum Teil sehr eifersüchtig darauf, dass der Bund ihnen da nicht vorschreibt, wie Qualität auszusehen hat. Die Ministerin wird sicherlich noch viele Gespräche auch mit den Landesministerien führen müssen, bis klar ist, wie genau das Geld dann ausgegeben wird."

Die GEW macht sich dafür stark, dass Erzieherinnen und Erzieher in Ausbildung mit 1.100 bis 1.300 Euro pro Monat bezahlt werden. Das sei angemessen, so Köhler. "Ministerin Giffey und viele Politikerinnen werden nicht müde zu betonen, wie wichtig Erzieherinnen und Erzieher für unsere Gesellschaft sind. Aber es ist einer der wenigen Berufe, wo man in der Ausbildung sogar noch Schulgeld mitbringen muss und eben nichts bekommt." Das, so Köhler, müsse sich jetzt ändern.