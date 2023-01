Getötete Frauen bei Schwäbisch Hall - Polizei prüft Zusammenhang

In Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Mittwochabend eine 89-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist.

Die "Soko Höhe" hat die Ermittlungen übernommen, die schon im Dezember nach einem Todesfall einer 77-Jährigen in Schwäbisch Hall gegründet wurde. Die Sonderkommission wurde auf 75 Personen aufgestockt, so die Polizei.

Brauerei-Erbin brutal umgebracht

Ein Tatzusammenhang zwischen der getöteten Frau in Michelbach und der 77-Jährigen in Schwäbisch Hall sei aufgrund der Ähnlichkeiten wahrscheinlich, müsse aber noch geprüft werden, so die Polizei. Die Soko "Höhe" untersucht außerdem aufgrund der Parallelen ein weiteres Tötungsdelikt aus dem Jahr 2020. Damals war eine 94-jährige Brauerei-Erbin ganz in der Nähe des Tatortes der 77-Jährigen aus Schwäbisch Hall brutal umgebracht worden.

Tatorte nah beieinander

Staatsanwalt Harald Lustig sagte dem SWR, eine derartige Häufung von Tötungsdelikten sei für den Schwäbisch Haller Bereich unüblich. Die Opfer seien alle ältere Damen, dazu seien die Tatorte nah beieinander.

Generell sei es ratsam, so ein Polizeisprecher, Fremden an der Türe gegenüber misstrauisch zu sein und Unbekannte nicht in die Wohnung zu lassen.