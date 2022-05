Trauerfeier für getötete Journalistin – Ermittlungen dauern an

Am Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah wird es eine offizielle Trauerfeier für die getötete Journalistin geben. Auch der palästinensische Präsident Abbas hat seine Teilnahme bereits angekündigt. Am Freitag soll Schirin Abu Akle dann im arabischen Ostteil ihrer Heimatstadt Jerusalem beigesetzt werden.

Wer schoss, ist weiter unklar

Abu Akle war am Mittwoch erschossen worden, als sie über eine Razzia des israelischen Militärs in Jenin im Westjordanland berichten wollte. Ob der tödliche Schuss von israelischen Soldaten oder bewaffneten Palästinensern abgegeben wurde, ist weiter unklar. Die verwendete Munition kommt auf beiden Seiten zum Einsatz.

Die 51-Jährige war eine in der arabischen Welt bekannte und hoch angesehene Reporterin. Sie berichtete seit mehr als 20 Jahren für den Nachrichtensender Al Jazeera über den Nahostkonflikt, etwa über die zweite Intifada.

Bemühungen um gemeinsame Untersuchung

Medienberichten zufolge, verhandeln Israel und die palästinensischen Behörden hinter den Kulissen über eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls. Der Druck ist groß. Unter anderem forderten die USA, die Vereinten Nationen, die EU und die deutsche Bundesregierung eine gründliche Aufklärung. Die Sicherheitslage in der Region ist sehr angespannt. Beobachter fürchten, der Tod der Journalistin könne zu einer weiteren Eskalation führen.