Gesundheitsminister wollen Impfzentren zurückfahren

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) setzt bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auch über den 30. September hinaus weiter auf staatliche oder kommunale Impfangebote. Der Schwerpunkt soll dabei zunehmend auf mobilen Impfteams liegen. Über die künftige Infrastruktur des Impfangebots sollen die Länder selbst entscheiden.

Darauf habe man sich bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag geeinigt, heißt es in einer Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums. Gesundheitsminister Holetschek sagte dazu im BR-Interview: "Wir waren uns einig, dass wir in reduzierter Art und Weise Impfzentren 2.0 mit einem Schwerpunkt auf Mobilität und Flexibilität weiterführen wollen und haben das Bundesministerium nochmal gebeten, auch die Finanzierung hälftig weiter sicher zu stellen. Wir glauben, dass gerade in Bezug auf die Auffrischungsimpfungen, die wieder anstehen, schon notwendig ist, dass wir dort gemeinsam mit der Ärzteschaft weiter unterstützen." Insbesondere im Bereich der Pflege- und Altenheime würden die Auffrischungsimpfungen Holetschek zufolge jetzt kommen.

Bundesländer sollen selbst entscheiden

Schon ab Herbst werde man den Fokus auf mobile Impfteams legen, mit denen man bereits zu Beginn der Impfungen sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Diese Teams könnten flexibel zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder anderen Gemeinschaftsunterkünften sowie in sozialen Brennpunkten impfen.

Laut der Mitteilung wollen die Länder bis zum 30. September ihre staatlichen oder kommunalen Impfzentren je nach regionalem Bedarf zurückfahren. Die Länder sollen dabei selbst entscheiden, ob sie die Impfzentren mit dem Schwerpunkt auf mobilen Teams beibehalten oder durch neue Angebote ersetzen wollen. Im Bedarfsfall sollen die Impfzentren aber schnell wieder aktiviert werden können (Stand-by-Betrieb).

Der Bund soll die Länder demnach weiter mit Impfstoff beliefern. Wie bei den bisherigen Impfzentren sei es weiterhin das Ziel, dass sich Bund und Länder die Kosten für die mobilen Teams und den Stand-by-Betrieb zu je 50 Prozent teilen. Dazu seien noch weitere Abstimmungen notwendig.

Söder forderte Erhalt der Impfzentren

Der Beschluss der Konferenz ist ein Kompromiss. Nordrhein-Westfalen wollte die Impfzentren Ende September schließen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte indes den Erhalt der Impfzentren gefordert. Erst heute betonte er: "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Impfzentren über den September erhalten bleiben müssen." Diese aufzugeben, wäre ein "großer Fehler", sie würden weiter benötigt, so Söder.

Holetschek warnt vor Delta-Variante

Im Gespräch mit dem BR wies Holetschek auf das Risiko durch die Delta-Variante hin. Man müsse aufpassen, dass der Urlaub nicht zu einem Booster werde für die Virus-Variante werde. "Ich habe mich klar dafür ausgesprochen, dass wir die Regeln, die wir haben, sehr konsequent einhalten und auch kontrollieren. Wir haben spezielle Quarantänepflichten, die da sind. Die müssen eingehalten werden. Und ansonsten ist das Thema 'Testen' wichtig."