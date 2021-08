Gesundheitsminister wollen Impfung für Teenager beschließen

Seit Wochen wird scharf über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche diskutiert. Zugelassen sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bisher aber keine allgemeine Empfehlung zur Impfung von zwölf- bis 17-Jährigen gegeben.

Nur wenn sie aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben oder auf Wunsch nach individueller Beratung sollten Kinder geimpft werden, so die Stiko. Doch darüber will sich die Politik nun endgültig hinwegsetzen.

Beschlussentwurf sieht Impfungen vor

Auf der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern am Montag wollen die zuständigen Minister nun Impfangebote für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beschließen. Das geht laut einem Vorabbericht der "Bild am Sonntag" aus einem Beschlussentwurf für die Konferenz hervor.

Kinder und Jugendliche sollen in Impfzentren und bei Haus- und Betriebsärzten geimpft werden können. Zudem wollen die Länder allen jungen Erwachsenen in Universitäten, Berufsschulen und Schulen Impfungen anbieten. "Dies kann maßgeblich zu einem sichereren Start in den Lehr- und Lernbetrieb nach den Sommerferien beitragen", heißt es im Papier.

Hamburger Virologe besorgt

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit kritisierte die offenbar geplante Empfehlung. "Das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen bereitet: Damit würde sich die Politik endgültig über die Stiko-Empfehlung hinwegsetzen. Und die unabhängige Evidenz-basierte wissenschaftliche Arbeit der #Stiko weiter beschädigen", schrieb der Hamburger Wissenschaftler auf Twitter.