Gesundheitsminister wollen Auffrischungsimpfung für alle

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Angesichts der angespannten Corona-Situation und einem Rekordwert an Neuinfektionen haben sich die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern zwei Tage in Lindau beraten. Es war eine "Gesundheitsministerkonferenz unter schwierigen Vorzeichen", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er bezeichnete die Lage als "dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend".

Booster-Impfungen gegen Covid19 für jeden

Die Minister seien der Meinung, dass "vom Grundsatz" her sogenannte Booster-Impfungen nach sechs Monaten "für alle möglich sein sollen", sagte Holetschek. So könne die vierte Welle noch abgemildert werden.

"Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme", sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Allerdings brauche es "mehr Tempo bei den Auffrischimpfungen", betonte er. Neueste Erkenntnisse legten nahe, dass diese wirklich einen Unterschied mache.

Spahn: Deutschland steht vor schwierigen Wochen

Spahn sieht Deutschland "vor sehr schwierigen Wochen" in der Corona-Pandemie. Man wisse, dass etwa 0,8 Prozent der Neuinfizierten nach zehn bis 14 Tagen auf den Intensivstationen landeten.

Das bedeute bei einer Neuinfektionszahl von 40.000, dass von diesen nach einigen Tagen 350 bis 400 auf Intensivstationen versorgt werden müssten.

Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen

Die Konferenz beschloss außerdem eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen. Man wolle eine "Sicherheitsschleuse" in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz anschieben, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Klaus Holetschek. Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

"Menschen in Alten- und Pflegeheimen sollen nicht mehr isoliert werden", sagte Petra Grimm-Benne (SPD), Gesundheitsministerin in Sachsen-Anhalt. "Aber wir müssen sicher sein, dass wir sie auf der anderen Seite auch schützen", betonte sie. Laut Gesundheitsminister Spahn seien daher für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen regelmäßige - in Hotspots tägliche - Testungen sinnvoll.

Intensivmediziner und Pflegekraft berichten vom Arbeitsalltag

Am Freitag berichteten auch Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI) und eine Pflegekraft auf einer Covid-Intensivstation den Politikerinnen und Politikern von ihren Erfahrungen im Arbeitsalltag. "Wir haben Gott sei Dank wegen der Impfungen noch keine so schlimme Situation in den Intensivstationen. Aber die nächsten Monate werden hart", so Janssens.

Mit der Auffrischimpfung habe man aber nun "wir eine Waffe in der Hand, mit der wir das Virus eindämmen und zurückdrängen können", sagte der Intensivmediziner. "Wir werden mit dem Virus leben müssen und dies kann unter anderem mit der Impfung möglich sein."