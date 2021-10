Gesundheitsminister unzufrieden mit RKI-Daten zu Geimpften

Die Gesundheitsminister der Länder sind unzufrieden mit der Datenerhebung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den Corona-Impfungen. "Wir brauchen Klarheit und Wahrheit in der Frage der Daten", sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), nach Beratungen mit seinen Länderkollegen am Montag. Es müsse in diesem Punkt "deutliche Veränderungen" geben.

Impfquoten deutlich zu niedrig angegeben

Das RKI hatte vergangene Woche eingeräumt, dass die Zahl der geimpften Menschen in Deutschland lange zu niedrig angegeben worden sei. Das Institut sprach von einer "Unterschätzung von bis zu fünf Prozentpunkten für den Anteil mindestens einmal Geimpfter beziehungsweise vollständig Geimpfter".

Nach einer neuen RKI-Auswertung sind die Corona-Impfungen in Deutschland wohl schon weiter, als bislang in der Meldestatistik erfasst. Es sei anzunehmen, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind, hieß es in einem aktuellen RKI-Bericht mit Stichtag 5. Oktober. Zur Ursache für die Diskrepanz gab das RKI an, dass offensichtlich Impfungen nicht gemeldet worden seien.

RKI-Chef Wieler soll bei nächster Konferenz Auskunft geben

Angesichts der korrigierten Impfzahlen fordert Holetschek in der nächsten Schalte der Gesundheitsminister einen Bericht des RKI. "Wir müssen feststellen, wie die Daten ins System kommen, wo welche Defizite sind", sagte Holetschek. Es müsse geklärt werden, ob die Differenz an der mangelnden Datenlage der Betriebsärzte liege oder an Umfragen. Zur nächsten Gesundheitsministerkonferenz solle deshalb RKI-Chef Lothar Wieler eingeladen werden.

"Das wird sicher auch insgesamt eine Lehre aus der Pandemie sein, dass wir bei den Datengrundlagen bis jetzt aus meiner Sicht nicht sehr erfolgreich waren und da dringend Nachbesserungsbedarf haben", fügte Holetschek hinzu.

Ab heute keine kostenlosen Corona-Tests mehr

Ebenfalls Thema der Gesundheitsministerkonferenz: Kostenlose Corona-Schnell- oder PCR-Tests gibt es ab heute nicht mehr. Einige Ausnahmen wurden eingeführt, etwa für Schwangere oder Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, alle anderen müssen die Tests selbst bezahlen.