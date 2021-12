BR24live 12.30 Uhr: Lauterbach und Wieler über Corona-Lage

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, informieren heute um 12.30 Uhr erneut über die Corona-Lage in Deutschland. Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz wird der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sitzen.

Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz

Erwartet wird, dass es dabei auch um die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz geht. Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen, haben Bund und Länder am Dienstag umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte am Abend die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus. Zugleich schloss er auch härtere Schritte nicht aus. "Das, was wir heute beschlossen haben, das erzielt Wirkung", versicherte Lauterbach in einem Interview der ARD-"Tagesthemen". "Aber wir schließen nichts aus. Also wenn tatsächlich die Fallzahlen sich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown diskutiert werden muss, dann gibt es da keine roten Linien. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da nicht."