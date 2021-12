Lauterbach in Sorge wegen unvollständiger Corona-Datenlage

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist in großer Sorge über das Corona-Infektionsgeschehen und die ungenaue Datenlage in Deutschland. Zu "Bild" sagt Lauterbach: "Ich beschaffe mir gerade mit dem RKI und zahlreichen Datenquellen aus ganz Deutschland ein Gesamtbild zur Lage. Dazu zählt insbesondere die Omikron-Dynamik." Sie mache ihm "große Sorgen", sagt Lauterbach.

Meldeverzögerungen und weniger Tests

Die Verbreitung der stark ansteckenden Corona-Variante Omikron sei "in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen". Wegen Weihnachten kommt es laut Robert Koch-Institut (RKI) auch in diesem Jahr unter anderem bei der Weitergabe von Daten zu Verzögerungen. Außerdem ist bis zum Jahreswechsel mit weniger Corona-Tests zu rechnen.

Testkapazitäten sollen hochgefahren werden

Lauterbach macht der "Bild" zufolge den Chefs der Gesundheitsämter Druck, schnell die Kapazitäten bei Tests und Kontaktnachverfolgungen wieder hochzufahren, um spätestens bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar einen realistischen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sprach bei ntv von einem "Blindflug".

Opposition fordert schnelle Maßnahmen

Die Opposition fordert von der Bundesregierung unterdessen, rasch zu handeln. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, große Defizite müssten jetzt entschlossen abgeräumt werden. Pfleger müssten etwa in den Beruf zurückgeholt werden, zum Beispiel durch Prämien. Und Schulen müssten mit ausreichend Luftfiltern ausgestattet werden.

Zunahme von Omikron-Fällen in Deutschland

Das RKI hatte am Dienstag 10.443 Infektionsfälle gemeldet, die auf die Omikron-Variante des Coronavirus zurückgehen. Das entspreche einem Zuwachs von 45 Prozent gegenüber dem Vortag und einem Plus von 3.218 Fällen. Für die laufende Woche rechnet das Institut mit einer "hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen". In Deutschland wird nur ein kleiner Teil der positiven Testproben auf Varianten hin untersucht. Insgesamt ist die bundesweite SiebenTage-Inzidenzz rückläufig und liegt derzeit bei 205,05. bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz rückläufig und liegt derzeit bei 205,5.

WHO: Sehr hohes Risiko

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht in der Omikron-Variante weiterhin ein sehr hohes Risiko. Die Variante verbreite sich nach bisherigen Beobachtungen deutlich schneller als es die Delta-Variante getan habe, heißt es im wöchentlichen Lagebericht. In den Vereinigten Staaten und Großbritannien sei sie inzwischen die dominierende Mutante.

Vorläufige Daten aus Großbritannien, Südafrika und Dänemark zeigten aber, dass im Vergleich zur Delta-Variante Erkrankte nicht so häufig in einer Klinik behandelt werden müssten, so die WHO. Es brauche aber noch weitere Studien, um diese Beobachtungen wirklich zu verstehen.