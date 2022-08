Bayerns Gesundheitsminister warnt vor Cannabis-Legalisierung

Die Legalisierung von Cannabis und eine Entkriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten - seit langem schon steht die sogenannte "Hanfparade" für diese Forderung. Die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für eine teilweise Legalisierung von Cannabis verständigt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) lehnt das Vorhaben aber strikt ab.

Holetschek verweist auf gesundheitliche Bedenken

Anlässlich der heute in Berlin stattfindenden Parade hat Holetschek die Pläne der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung kritisiert. "Es darf nicht sein, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren. Genau diese Gefahr besteht bei der im Berliner Koalitionsvertrag geplanten Abgabe für 'Genusszwecke'", so Holetschek laut einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums.

Der Minister begründete seine Haltung zu Cannabis mit gesundheitlichen Risiken: Es bestehe die Gefahr, abhängig zu werden. Der Konsum könne sich negativ auf das Gehirn und die Lern- und Denkleistung auswirken. Auch das Risiko für eine psychotische Erkrankung und andere psychiatrische Erkrankungen sei erhöht. Bayern setze deshalb auf eine "wissenschaftlich fundierte Aufklärung über die Risiken, einen starken Jugend- und Gesundheitsschutz sowie auf gezielte Beratungs- und Hilfsangebote".

Bundesdrogenbeauftragter Blienert: Regierung will weg von Strafverfolgung

Die Prävention ausbauen will auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert. Er spricht als erster Inhaber dieses Amtes auf der Hanfparade 2022. Dabei setzt der SPD-Politiker aber auf die Freigabe der Droge: "Wir werden die kontrollierte Cannabisabgabe an Erwachsene ermöglichen, um den Gesundheitsschutz der Konsumierenden und die Prävention auszubauen", erklärte Blienert am Freitag.

Blienert äußerte Verständnis dafür, dass seit Jahren Menschen für eine andere Cannabispolitik auf die Straße gehen. Die Bundesregierung wolle einen Neuanfang weg von der Strafverfolgung hin zu mehr Jugend- und Gesundheitsschutz. Das kommende Eckpunktepapier zur Legalisierung werde eine solide und gute Basis für die folgenden Umsetzungsschritte sein, so der Drogenbeauftragte.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP plant, Cannabis teilweise zu erlauben und eine kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in bestimmten Geschäften einzuführen. Ende des Jahres soll ein Gesetzentwurf dafür vorgelegt werden.

Berliner Grüne fordern Entkriminalisierung von harten Drogen

Noch etwas weitergehen wollen die Berliner Grünen. Sie wollen nicht nur Cannabis legalisieren, sondern auch harte Party-Drogen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine in der Hauptstadt entkriminalisieren. "Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein, das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei", teilte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf am Freitag mit.

Strafverfahren sollten daher in Berlin auch beim Besitz kleinerer Mengen der harten Drogen eingestellt werden - so wie es bei Cannabisprodukten wie Marihuana und Cannabis praktiziert wird. In einigen anderen Bundesländern ist das etwa bei einem Gramm Kokain oder wenig Ecstasy üblich.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek richtete sich energisch gegen die Idee der Berliner Grünen. "Es ist unverantwortlich, die Risiken für die Gesundheit durch Drogenkonsum zu verharmlosen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Gefahren für junge Leute", so der Minister.

"Kriminalisierung ist ein Relikt aus letztem Jahrtausend"

Außerdem wollen die Grünen in Berlin, dass bei Cannabisfunden bis 15 Gramm gar nicht erst von der Polizei ermittelt wird. Der "Joint im Park" solle schon jetzt nicht mehr von der Polizei verfolgt und das Cannabis auch nicht mehr beschlagnahmt werden. Das Strafrecht sei die "falsche Antwort für harmlose Kiffer", sagte Graf. "Die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten ist ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend und muss ein Ende haben."

Findet die Polizei derzeit in Berlin bei jemanden Marihuana, leitet sie ein Ermittlungsverfahren ein. Liegt die gefundene Menge unter 10 Gramm, werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft aber grundsätzlich eingestellt und unter 15 Gramm in der Regel eingestellt. Die Polizei arbeite "faktisch für die Mülltonne", so die Grünen.