BR24Live: Merkel informiert über Astrazeneca-Entscheidung

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland kommt eine neue vorsorgliche Altersbeschränkung für das Mittel von Astrazeneca: Das Präparat soll ab diesem Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Das beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Abend. Unter 60-Jährige sollen sich weiterhin impfen lassen dürfen, "wenn dies nach ärztlichem Ermessen und individueller Einschätzung entschieden wird", wie der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), mitteilte.

Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Erst Mitte März waren Astrazeneca-Impfungen nach einer einige Tage langen Impfpause und neuen Überprüfungen wieder angelaufen.

Zur Stunde beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Anschließend soll Merkel über die Entscheidungen informieren.

BR24 zeigt die Pressekonferenz live. Die genau Uhrzeit ist noch unklar.

StiKo schränkt ein

Am frühen Abend hatte die Ständige Impfkommission (StiKo) Astrazeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Die Empfehlung beruhe "auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen" bei jüngeren Geimpften, hieß es.

Grund sei das Auftreten "seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen" beim Impfstoff von Astrazeneca, die vier bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Geimpften in der Altersgruppe unter 60 aufgetreten seien.

Deutschlandweit erst 767 Menschen mit Astrazeneca-Zweitimpfung

Offen ließ die Stiko zunächst, wie mit der eigentlich notwendigen Zweitimpfung bei Menschen verfahren werden soll, die bereits die erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben. Bis Ende April solle dazu eine ergänzende Empfehlung abgegeben werden, teilte die Stiko weiter mit. Beim empfohlenen Impfabstand von zwölf Wochen seien in der Regel die ersten Zweitimpfungen Anfang Mai vorgesehen, hieß es.

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts haben bislang erst 767 Menschen in Deutschland die Zweitimpfung mit Astrazeneca erhalten, fast 2,7 Millionen Menschen die Erstimpfung.

NRW stoppt Astrazeneca für unter 60-Jährige

Bereits zuvor hatte das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen einen sofortigen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca für Männer und Frauen unter 60 Jahren erlassen. Das sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage. Hintergrund sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55.