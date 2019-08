Gestrandete Wale auf Hawaii eingeschläfert

Nach einer Massenstrandung in Hawaii wurden auf der Insel Maui vier Wale eingeschläfert. Tiermediziner stellten fest, dass die Tiere in gravierendem Zustand gewesen waren und nichts mehr getan werden konnte, um sie zu retten, wie Jeffrey Walters von der Ozeanbehörde Noaa am Donnerstag mitteilte. Die Wale hätten ein Beruhigungsmittel bekommen und seien dann auf humane Art von ihrem Leid erlöst worden.

Gründe für das Stranden der Wale unbekannt

Insgesamt waren zehn Wale am Sugar Beach gestrandet. Die anderen sechs seien zurück ins Meer gebracht worden, zwei von ihnen seien jedoch kurz darauf wieder gestrandet. Diese beiden könnten ebenfalls eingeschläfert werden, sagte Walters, da die Prognose für sie nicht gut sei. Noaa und die Universität von Hawaii wird die toten Wale untersuchen um festzustellen, was der Grund für das Stranden war.