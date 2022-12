Gesetz verabschiedet: So will der Bund mehr Kita-Qualität

Der Bundestag hat ein Gesetz zur Finanzierung einer besseren Kita-Betreuung angenommen. Das am Freitag beschlossene Kita-Qualitätsgesetz sieht vor, dass der Bund in den Jahren 2023 und 2024 dafür nochmals rund vier Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Die Union kritisierte eine "Mogelpackung" und erwartete, dass die Mittel nicht in die Verbesserung der Qualität fließen würden, sondern in eine Senkung der Beiträge.

Frühkindliche Entwicklung fördern

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) betonte vor dem Abgeordneten, jenseits ihrer Familien lernten "kleine Kinder an keinem anderen Ort so viel wie am Bildungsort Kita". Zudem seien die Betreuungsstätten gerade für Frauen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nötig. Deshalb stelle die Bundesregierung nochmals vier Milliarden Euro zur Verbesserung der Qualität der Betreuung zur Verfügung.

Die Länder sollen das Geld größtenteils dafür nutzen, um "Handlungsfelder von vorrangiger Bedeutung" voranzubringen: Dazu gehören etwa die Förderung von frühkindlicher Bildung, guter Ernährung oder sprachlicher Entwicklung.

"Wir haben wirklich viel erreicht - und deshalb investieren wir jetzt in die Qualität", sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Freitag. Laut Paus ist die Zahl der Kinder, die bis zu ihrer Einschulung in Kitas betreut werden, in den vergangenen 15 Jahren um mehr als 30 Prozent auf 3,4 Millionen gestiegen. Im Jahr 2021 seien zudem mehr als 860 000 Menschen in Kitas und in der Tagespflege tätig gewesen. "Mehr Menschen als in der Automobilindustrie", sagte Paus mit Verweis darauf, dass sehr viel von diesem Bereich abhänge - unter anderem die späteren Chancen der Kinder.

Kritik: "Etikettenschwindel, zu wenig Geld

Teils heftige Kritik kam aus der Opposition. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Dorothee Bär (CSU), warf der Regierung "Etikettenschwindel" vor. Der Ampel gehe es in Wahrheit nicht um eine bessere Qualität, sondern ausschließlich darum, Eltern von Kita-Beiträgen zu entlasten, sagte Bär. Nur dafür solle das Geld ausgegeben werden. "Das ist ungeheuerlich." Diese Behauptung wiesen Politiker der Ampel-Fraktionen scharf zurück.

Die Linke beklagte wiederum, dass der Bund nicht genügend Geld in die Hand nehme. "Das ist kein Qualitätsgesetz, das ist ein Kürzungsgesetz", monierte die Linken-Familienpolitikerin Heidi Reichinnek. Ihre Fraktion forderte sechs Milliarden Euro jährlich anstelle der knapp zwei Milliarden. Für andere Bereiche sei schließlich auch sehr viel Geld da. "Wo ist das Sondervermögen für Kinder?", fragte Reichinnek in Anspielung an das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr.

Heftige Attacken gab es auch aus den Reihen der AfD-Fraktion - die am Ende aber überraschend für den Gesetzentwurf stimmte. Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Nicole Höchst, warf der Regierung falsche Prioritäten vor und warnte vor dem "Absturz Deutschlands als Bildungsnation".

Kita-Gesetz noch nicht durch

Mit der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag ist noch nicht die letzte Hürde genommen: In seiner nächsten regulären Sitzung am 16. Dezember muss der Bundesrat dem Kita-Qualitätsgesetz noch zustimmen - sonst kann es nicht in Kraft treten. Um den Ländern entgegenzukommen, hatte die Ampel zuletzt noch einige Änderungen vorgenommen.

So wird der Bund etwa das Förderprogramm "Sprach-Kitas", anders als zunächst geplant, noch bis zum Sommer 2023 weiterfinanzieren. Dann sollen die Länder nach dem Willen von Paus die Finanzierung fortsetzen. Ursprünglich sollte die Bundesförderung bereits zum Jahresende auslaufen - was viele Länder verärgert hatte.

Auch in einem anderen Punkt gab die Ampel nach. In einer ursprünglichen Fassung sollte das neue Gesetz die Länder dazu verpflichten, die Kita-Gebühren künftig nach bestimmten sozialen Kriterien wie etwa Einkommen der Eltern oder Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder zu staffeln. Hier soll nun alles beim Status Quo bleiben. Ob das letztendlich reicht, um das Gesetz am 16. Dezember auch durch den Bundesrat zu bringen, wird sich zeigen.

Ein Anspruch und seine Geschichte

Seit fast zehn Jahren gibt es inzwischen einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz auch für Kinder, die drei Jahre oder jünger sind. Er trat zum 1. August 2013 in Kraft, Bundesfamilienministerin war damals die CDU-Politikerin Kristina Schröder. Für viele Eltern war diese Maßnahme ein echter Meilenstein: eine gesicherte Betreuung für ihre Kinder und damit die Möglichkeit für beide Eltern, schon früh wieder in den Beruf zurückzukehren.

Ein massiver Ausbau der Plätze mit Hilfe von Bundesmitteln begann, und bereits drei Jahre später gab es rund 720.000 Kinder unter drei Jahren in einer solchen Tagesbetreuung. Schon damals waren es nicht nur Verbände, die forderten, man dürfe nicht nur auf die Zahl der Plätze schauen, sondern müsse auch die Qualität berücksichtigen - also etwa nicht zu große Gruppen, gute Ausstattungen, gezielte Fördermöglichkeiten, längere Öffnungszeiten. Auch viele Politiker aus den verschiedenen Fraktionen im Bundestag drängten auf solche Verbesserungen in den Kitas.

Das Gute-Kita-Gesetz

Bei Schröders Nachfolgerin, der SPD-Politikerin Manuela Schwesig, machte dann auch das Stichwort eines Kitaqualitätsgesetzes die Runde. Sie startete eine Initiative und holte Länder, Kommunen und auch Wirtschaftsvertreter mit an den Tisch. 2015 gab es einen ersten Aufschlag. Schnell wurde klar, dass es ein langer Weg sein würde, Vereinbarungen umzusetzen. Vorstellungen und Angaben etwa zur Gruppengröße variierten stark zwischen den Bundesländern, dazu kamen unterschiedliche Förderschwerpunkte, und auch bei den Kita-Gebühren gab es eine große Spannbreite.

So blieb es zunächst bei recht losen Vereinbarungen. Schwesig startete 2016 aber mit den Sprach-Kitas ein neues Bundesprogramm, bei dem spezielle Fachkräfte die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder fördern.

Es war dann die damalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), die das sogenannte Gute-Kita-Gesetz auf den Weg brachte. Es trat vor knapp vier Jahren in Kraft. Dafür war ebenfalls ein langer Atem notwendig: Giffey schloss mit jedem Bundesland Vereinbarungen ab, die speziell auf die dortigen Bedingungen zugeschnitten waren. Über die eingesetzten Bundesmitteln konnten die Länder dadurch relativ frei verfügen: Während einige Bundesländer wie Berlin oder Schleswig-Holstein unter anderem die Kitagebühren ganz abschafften, setzten andere auf eine bessere Betreuung oder investierten in die Anschaffung von Material, um Kinder besser zu fördern.