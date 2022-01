Genesenenstatus: Rufe nach Verlängerung auf sechs Monate

Unionsfraktion fordert von Lauterbach Änderung

Ähnlich äußerte sich der Berliner CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Genesenenstatus in Deutschland "fragwürdig auf drei Monate verkürzt, stimmt die Ampel auf EU-Ebene einem Genesenenstatus von sechs Monaten zu", sagte der SPD-Politiker der "Welt". Das sei planlos. "Ich erwarte vom Gesundheitsminister, dass er die Verkürzung des Genesenestatus umgehend zurücknimmt."

Auch nach Meinung des Gesundheitsexperten der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), sollte die deutsche Regelung an die EU-Empfehlung angepasst werden. "Dass sich die EU-Staaten auf einen sechsmonatigen Genesenenstatus geeinigt haben, darf Deutschland nicht isolieren." Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber warf Lauterbach auf Twitter "Missmanagement" vor, seine Fraktionskollegin Jana Schimke forderte: "Der Genesenenstatus von mindestens sechs Monaten muss für alle gelten."

Freie Wähler: Willkür

Bereits am Dienstag hatte der FDP-Politiker und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki die Verkürzung auf drei Monate kritisiert und dem RKI vorgeworfen, diesen Schritt "noch nicht hinreichend wissenschaftlich begründet" zu haben.

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bayerischen Landtag, Tobias Gotthardt (Freie Wähler), schrieb auf Twitter: "Ich begrüße ausdrücklich die - vom grünen Außenministerium mitgetragene - Entscheidung der EU, den Genesenenstatus grenzübergreifend sechs Monate anzuerkennen." Dies zeige "die Willkür der einsam faktenfremden Lauterbach-Entscheidung", die jetzt sofort korrigiert werden müsse. Der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Winhart verlangte, der Genesenenstatus solle nicht nur auf sechs, sondern auf zwölf Monate erhöht werden. "Und zwar unverzüglich!"

"Nicht aus dem hohlen Bauch heraus"

Unterstützung bekam Lauterbach dagegen vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU). Die Entscheidung sei "nicht aus dem hohlen Bauch heraus" getroffen worden, sagte er bei "Markus Lanz" im ZDF. Lauterbach habe bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag erläutert, drei Monate seien nach wissenschaftlicher Expertise der richtige Weg.

Der Virologe Hendrik Streek, der dem Expertenrat der Bundesregierung angehört, beklagte in der ZDF-Sendung allerdings, Deutschland behandle den Gesenenstatus sehr stiefmütterlich. Nach den bisherigen Studien hätten alle Genesenen "einen sehr sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf", eine Reinfektion trete sehr selten auf. "Sodass wir den Genesenenstatus eigentlich dem Impfstatus gleichsetzen müssen." Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit twitterte mit Blick auf die EU-Vorgabe, dass der Genesenen-Status sechs Monate lang gültig sein soll: "Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Entscheidung nachvollziehbar."

Lauterbach hatte die Verkürzung in denen vergangenen Tagen mehrfach verteidigt: Corona-Genesene hätten angesichts der nun vorherrschenden Omikron-Variante ihren Schutz nach drei Monaten leider verloren und könnten sich infizieren. "Wenn man da Sicherheit will und die Fallzahlen kontrollieren will und die Vulnerablen besonders schützen will, dann muss man schnell handeln."

Regel im Bundestag wird wohl geändert

Für scharfe Kritik hatte am Dienstag die Meldung gesorgt, dass für Bundestagsabgeordnete der Genesenen-Status weiterhin sechs Monate gelten soll. Parteiübergreifend wurde vor einer Ungleichbehandlung gewarnt.

SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast kündigte nun in Berlin an, das Thema werde schon am Donnerstag im Ältestenrat des Bundestags zur Sprache kommen. Sie gehe "sicher davon aus", dass die für die Abgeordneten geltenden Regeln bereits für die nächste Sitzungswoche geändert würden. Das Bundesgesundheitsministerium äußerte diesselbe Erwartung.

Die aktuelle Allgemeinverfügung des Bundestages, die insbesondere den Zutritt zum Plenarsaal und zu Ausschusssälen regelt, geht von der Gültigkeit des Genesenenstatus von sechs Monaten aus. Laut Mast wurde das Papier noch "vor der Neudefinition des RKI erlassen". "Ich gehe fest davon aus, dass sich das ändern wird", fügte sie mit Blick auf die Parlamentsregeln hinzu.

