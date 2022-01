"Weniger Moral": Geschichte der Impfpflicht in Deutschland

Weil sie es gerade angesprochen haben. Beim Blick in die Geschichte sieht es so aus: Wir hatten von 1874 bis 1976, knapp 100 Jahre Pocken-Impfpflicht und wenige Jahre später hat die WHO das Pockenvirus weltweit für ausgerottet erklärt. Und da bekommt man den Eindruck, dass man 100 Jahre Impfpflicht hatte, die Menschen haben sich irgendwann daran gewöhnt und im Nachhinein heiligt dann der Erfolg die Mittel. Das heißt also, es ist gar nicht so einfach, wie es sich im Rückblick darstellt, aus Ihrer Sicht?

Wir haben ja einen Punkt noch gar nicht erörtert und zwar ist es die Wirksamkeit der Impfung. Die Pocken wurden tatsächlich ausgerottet durch die Impfung, und zwar weltweit. Sie wurden in Deutschland schon Anfang des 20. Jahrhunderts, durch die konsequente Impfung, im Grunde so weit zurückgedrängt, dass man nur noch sporadische Fälle hatte. Das galt auch für viele andere Länder der Welt. Zuletzt war sie nur noch in den sogenannten Entwicklungsländern überhaupt noch ein Problem. Das ist das eine. Aber noch einmal: Diese Impfung bestand ja seit dem frühen 19. Jahrhundert als Möglichkeit und die 200 Jahre hat man gebraucht weltweit, aber diese Impfung war fantastisch wirksam.

Der Jenner, der die 1796 entwickelt hat, der gar nicht genau wusste, was er da machte, der hat in einer Art Mischung aus Intuition und auch wissenschaftlichem Zugriff, eine Impfung entwickelt, die wirklich hervorragend wirksam war, die diese Krankheit tatsächlich auch an ihrer Wurzel packte, nämlich verhinderte, dass sie ausbrach; durch die Impfung mit vergleichsweise harmlosen Kuhpocken, die gefährlichen Menschenpocken zu verhindern. Und so eine Impfung haben wir nicht im Augenblick gegen Corona, sondern wir streiten ja, auch zu Recht, darum, zu Recht wohlgemerkt, die Experten sind da ganz verschiedener Ansicht, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Welche Bevölkerungsgruppen sind betroffen? Wo ist es sinnvoll zu impfen? Diese Fragen sind ja im Augenblick gar nicht beantwortet. Insofern haben wir eine ganz andere Situation. Die Impfung schützt ja auch nicht vor dem pandemischen Geschehen. Das haben wir ja in allen Ländern, die weiter als wir sind, was die Impfung angeht, auch schon gesehen.