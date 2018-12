Geschenke-Psychologie: Nicht schon wieder Socken!

Simon Hahnzog ist Professor an der Universität Augsburg, Schwerpunkt Kommunikations- und Wirtschaftspsychologie. Darüber hinaus ist der 43-Jährige Paartherapeut. Aus seinem Beratungszimmer in München-Giesing blickt er aus dem Fenster. Draußen wird es langsam dunkel. Auf den Weihnachtsmärkten gehen die ersten Lichter an. Die Menschen, die unter seinem Fenster vorbeihasten, haben oft einen gehetzten Ausdruck im Gesicht und mehrere Einkaufstaschen dabei. Der Paartherapeut und Wirtschaftspsychologe nickt - jedes Jahr das gleiche.

Showdown am 24. Dezember

"Um den 24. Dezember herum herrscht die größte Konfliktdichte. Alles wird gebündelt auf diesen einen Tag, an dem alles perfekt sein muss. Es wird alles riesengroß gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass dann nicht alles so läuft, wie erhofft, ist umso größer." Simon Hahnzog