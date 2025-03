Gerlachs Klinik-Forderung belegt keinen baldigen Kriegsbeginn

Gesundheitsministerin Gerlach sagte im Pressestatement, dass die bayerische Staatsregierung die Kliniken gebeten habe, Auskunft über den Stand ihrer Alarm- und Einsatzplanung für den Ernstfall zu geben. Das Gesundheitsministerium erklärt auf #Faktenfuchs-Nachfrage: "Es handelt sich um eine freiwillige Abfrage." Laut dem bayerischen Katastrophenschutzgesetz (externer Link) sind Krankenhäuser ohnehin verpflichtet, Pläne für externe oder interne Krisenfälle vorzuhalten.

Die bisherigen Rückmeldungen hätten gezeigt, dass das Thema Sicherheit für die meisten Krankenhäuser sehr präsent sei. "Viele optimieren gerade ihre Planungen. Die Hilfsorganisationen sind daran, Pflegeunterstützungskräfte auszubilden, die dem Pflegepersonal im Ernstfall zur Hand gehen können", so Gerlach.

Katastrophenforscher Voss sagt über die Alarm- und Einsatzplanung der Krankenhäuser: "Schon in Friedenszeiten ist es die Frage, ob das reicht." Es sei letztlich den Krankenhäusern selbst überlassen, diese Pläne praktisch zu erproben – was häufig nicht möglich sei, da das den Normalbetrieb gefährden würde.

Angst als Instrument der Desinformation

Voss vermutet, dass das YouTube-Video vor allem auf Klicks abzielt — und nicht darauf, Kriegsangst zu schüren. Dennoch habe das Video diesen Effekt, sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberty. Sie forscht am Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) zu Verschwörungstheorien und Desinformation. Die Botschaft des Videos sei, "dass wir vor dem nächsten großen Krieg stehen, wir ungeschützt sind und alles, was an Maßnahmen ergriffen wird, nicht zu mehr Sicherheit führt".

Kriegsangst werde im Kontext von Desinformation häufig genutzt, sowohl von Rechtsextremen als auch von russischen Kampagnen. "Letztendlich ist die Angst vor dem Untergang bei allen antidemokratischen Akteuren ein Element in der propagandistischen Kommunikation", sagt Lamberty.

Lamberty betont, dass Sorgen vor einem Krieg nicht unbegründet seien: "Wenn man sich militärische Einschätzungen anschaut, dann ist das ja nicht komplett aus der Luft gegriffen", so Lamberty.

Kriegsängste in der deutschen Bevölkerung sind kein neues Phänomen. Seit 1992 erhebt die R+V-Versicherung in einer repräsentativen Umfrage die größten Ängste der Deutschen (externer Link). 2024 gaben 42 Prozent an, Angst vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung zu haben — ein Wert, der 2021, vor der russischen Invasion der Ukraine, noch bei 16 Prozent lag. Bereits 2016 hatten laut der Befragung 54 Prozent der Deutschen diese Sorge. Den Höchststand erreichte Kriegsangst 1999 mit 60 Prozent – im selben Jahr war die Bundeswehr im Kosovo erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in einem bewaffneten Konflikt im Einsatz (externer Link).

Strategien gegen die Ohnmacht

Um mit Kriegsangst umzugehen, könne ein bestimmtes Gefühl helfen, so Lamberty: das Gefühl der Kohärenz. "Das ist so etwas Ähnliches wie Resilienz", sagt Lamberty. Das Kohärenzgefühl basiert auf drei Säulen:

Verstehen: "In der Corona-Pandemie haben viele Menschen den Podcast von Christian Drosten gehört. Das haben sie auch gemacht, um die Gegenwart besser bewältigen zu können", sagt Lamberty. Auch im Kontext geopolitischer Bedrohungen könne es helfen, sich bewusst zu informieren und sich Fragen zu stellen wie: Was passiert gerade in der Welt? Sind meine Sorgen realistisch? Wie werden sie von Experten eingeschätzt? Handeln: "Die zweite Säule ist zu wissen, was ich tun kann", so Lamberty. Das könne beispielsweise individuelle Krisenvorsorge sein. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt Empfehlungen (externer Link) dazu, wie man sich auf Krisensituationen vorbereiten kann – etwa durch das Anlegen einer Dokumentenmappe. Wichtig sei jedoch, nicht in obsessive Ängste zu verfallen, da dies kontraproduktiv sei, sagt Lamberty. Sinn, also eine Antwort auf die Frage, warum man in einer friedlichen Welt leben möchte. Lamberty sagt: "Wenn man Kinder hat, dann ist das häufig schnell beantwortet, weil man möchte, dass sie in der friedlichen Zukunft aufwachsen. Aber auch wenn man keine Kinder hat, hat man ja eine Motivation, warum einem das wichtig ist."

Lamberty warnt davor, dass ein Gefühl von Kontrollverlust beim Thema Krieg ähnlich wie schon in der Corona-Pandemie eine Radikalisierung fördern könne. "Wir wissen aus der Forschung, dass ein Kontrollverlust, den Menschen erleben, dazu führen kann, dass sie anfangen, Muster da zu sehen, wo keine sind." Verschwörungsglaube diene dann als psychologischer Mechanismus, um diesen Kontrollverlust zu kompensieren.

Fazit

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach hat gefordert, das deutsche Gesundheitssystem besser auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Experten betonen jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass ein Krieg unmittelbar bevorsteht.

Gerlach hat die Krankenhäuser zudem nicht angewiesen, sich sofort auf einen Kriegsfall vorzubereiten. Stattdessen bat die Staatsregierung die Kliniken um eine freiwillige Auskunft über den Stand ihrer Alarm- und Einsatzplanung. Zu einem solchen Plan sind Krankenhäuser nach dem bayerischen Katastrophenschutzgesetz verpflichtet.

Sozialpsychologin Pia Lamberty empfiehlt drei Strategien gegen Kriegsangst: Erstens, sich aktiv über die Lage zu informieren, um sie besser zu verstehen. Zweitens, im eigenen Rahmen zu handeln – etwa durch Krisenvorsorge. Und drittens, sich bewusst zu machen, warum einem eine friedliche Welt am Herzen liegt.