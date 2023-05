Gerichtsurteil: Schröder bekommt sein Büro nicht zurück

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat einer Gerichtsentscheidung zufolge keinen Anspruch auf ein staatlich finanziertes Büro. Das Berliner Verwaltungsgericht hat eine Klage Schröders heute abgewiesen. Der Altkanzler selbst war bei dem Gerichtstermin in Berlin nicht anwesend. Der Vorgang ist bislang einmalig in der bundesdeutschen Geschichte. Beobachter erwarten, dass das Verfahren in die nächste gerichtliche Instanz gehen wird.

Bis vergangenes Jahr verfügte Schröder über sieben Räume und vier Mitarbeiter im Gebäude des Bundestags, finanziert aus der Staatskasse. Laut Bundestag wurden dafür im Jahr 2021 407.000 Euro ausgegeben. Die meisten Stellen in Schröders Büro waren zuletzt allerdings unbesetzt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten gekündigt, vermutlich als Reaktion auf Schröders Nähe zu Russland.

Schröder nehme keine Verpflichtungen mehr wahr

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat im Mai 2022 beschlossen, das Büro des Altkanzlers "ruhend zu stellen" - also die Finanzmittel für Räume und Personal zu verweigern. Und das nur wenige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Schröders Nähe zum Kreml und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin standen da schon in der Kritik. Begründet wurde die Büro-Schließung durch den Haushaltsausschuss offiziell damit, dass der Altkanzler keine Verpflichtungen im Zusammenhang mit seinem früheren Amt mehr wahrnehme.

Schröders Anwälte bestreiten das. Er bekomme noch "massenhaft Bürgeranfragen". Außerdem verwiesen sie darauf, dass auch alle bisherigen Amtsinhaber ein Büro auf Lebzeiten erhalten haben, unabhängig von ihren Verpflichtungen. Michael Nagel, einer von Schröders Anwälten, erklärte, Schröder habe den Fall eigentlich nicht vor Gericht bringen wollen. Da es aber keine Gespräche zu der Entscheidung des Haushaltsausschusses gegeben habe, habe Schröder keine andere Möglichkeit gesehen, als vor Gericht zu ziehen.

Büros für ehemalige Top-Politiker

Es ist seit mehreren Jahrzehnten üblich, dass ehemalige Bundeskanzler und Bundespräsidenten nach Ende ihrer Amtszeit ein Büro erhalten. Diese Büros wurden ihnen auf Lebzeiten zur Verfügung gestellt. 2022 hat die Ampelkoalition von SPD, Grüne und FDP diese Regelung angepasst. Mittlerweile ist die Vergabe eines Büros davon abhängig, ob die ehemaligen Spitzenpolitiker noch Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem früheren Amt übernehmen. Dazu zählen zum Beispiel Schirmherrschaften oder Reden halten.

Einige Privilegien bleiben Schröder: Sein Personenschutz und sein Ruhegehalt wurden vom Haushaltsausschuss nicht angerührt. Die einzig weitere noch lebende ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel verfügt weiterhin über Büroräume im Bundestag.