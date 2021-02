Gerichtshof für Menschenrechte fordert Freilassung Nawalnys

Der Vize-Vorsitzende des Duma-Rechtsausschusses, Michail Emeljanow, hält es für unwahrscheinlich, dass sein Land der Forderung nachkommen werde. Er verwies auf die neue Verfassung, die nationale Interessen Russlands über internationales Recht stellt.

Auch Russland hat über Europarat den Gerichtshof anerkannt

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg gehört zum Europarat, dem auch Russland angehört. Gemeinsam setzen sie sich für den Schutz der Menschenrechte in ihren 47 Mitgliedstaaten ein. Sie sind keine Organe der Europäischen Union.

In der Vergangenheit hat sich Moskau an Anordnungen des EGMR gehalten, in denen Entschädigungen für russische Bürger gebilligt wurden, die Urteile russischer Gerichte angefochten hatten. Mit der Forderung des zum Europarat gehörenden Gerichts mit Sitz in Straßburg, einen Verurteilten freizulassen, war Moskau bisher aber noch nicht konfrontiert.

Nawalny: Haft gleicht einer Reise im Raumschiff

Zuvor hatte sich Nawalny in seinem Instagram-Account über seine Haftbedingungen lustig gemacht und sie mit einer Reise in einem Raumschiff verglichen. Es sei ganz und gar wie in einem Kinofilm über den Weltraum: "Mit mir kommuniziert die Kommandozentrale eines Raumschiffs. Eine Stimme aus der Wand sagt: "Drei-null-zwei, machen Sie sich bereit für die Sanitäranlage." Und ich antworte: "Aha, okay, in zehn Minuten. Ich trinke nur noch schnell den Tee aus."

"Ja, Weltraumausflüge sind auch gefährlich", heißt es weiter. Der Flug könne sich etwa "wegen eines Navigationsfehlers" in die Länge ziehen, schreibt Nawalny - offenbar eine Anspielung auf weitere Gerichtsverfahren, die dem 44-Jährigen in Russland noch drohen. In brenzligen Situationen bekomme die Raumschiff-Crew in Filmen aber oft Hilfe von außen, erklärte Nawalny in seinem Instagram-Post. Er bedankte sich bei seinen Anhängern, die in den vergangenen Wochen mehrfach landesweit für seine Freilassung demonstriert hatten.