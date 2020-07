Gericht hebt Lockdown im Kreis Gütersloh auf

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat mit Eilbeschluss die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die Verlängerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens im gesamten Kreisgebiet Gütersloh durch das Land Nordrhein-Westfalen sei nach der Prüfung im Eilverfahren voraussichtlich rechtswidrig gewesen, fand das Gericht.

Ursprünglich sollten die Einschränkungen bis Mittwoch gelten. Es sei "möglich und erforderlich" gewesen, eine "differenziertere Regelung" zu erlassen.

Lockdown nach Corona-Ausbruch in Schlachtbetrieb

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof der Firma Tönnies hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet eine Ausgangsbeschränkung über den gesamten Kreis Gütersloh verordnet. Die Maßnahmen galten zunächst bis zum 30. Juni. Im Kreis Warendorf ließ der Ministerpräsident die Beschränkungen am Ende des Monats auslaufen, in Gütersloh wurden sie bis zum 7. Juli verlängert.

Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken

Zuletzt war die Zahl der Infizierten deutlich gesunken. Während die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Juni noch weit über dem Richtwert von 50 lag, liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 50,5 und damit nur noch knapp über dem Grenzwert.

GmbH wandte sich gegen zweite Verordnung

Nachdem laut Oberverwaltungsgericht ein Eilantrag eines Bürgers gegen die erste Verordnung abgelehnt wurde, hatte sich eine GmbH aus Oelde gegen die erneute Verlängerung gewandt. Die GmbH soll im Kreis Gütersloh unter anderem in Schloss Holte-Stukenbrock und Versmold Spielhallen betreiben. Das teilte das Oberverwaltungsgericht auf seiner Website mit.

Die Ergebnisse der seit dem Ausbruch durchgeführten Massentestungen unter den Einwohnern des Kreises Gütersloh zeigen erhebliche Unterschiede in der Verteilung der bestätigten Neuinfektionen innerhalb der kreisangehörigen Städte und Gemeinde. Ein Lockdown für den ganzen Kreis sei demnach nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht mit. Der Entschluss ist rechtskräftig.