Gericht: AfD-Ausschluss von Andreas Kalbitz hat Bestand

Das Landgericht Berlin hat den Ausschluss von Andreas Kalbitz aus der AfD bestätigt. Zur Begründung heißt es, die Partei habe den Aufnahmeantrag des gebürtigen Münchners erfolgreich angefochten – wegen "arglistiger Täuschung". Deshalb sei Kalbitz nicht Mitglied der AfD und somit seine Klage auf Feststellung des Bestehens seiner Parteimitgliedschaft unbegründet – im Klartext: Wer gar nicht in der Partei ist, kann auch nicht verlangen, drin zu bleiben.

Kalbitz soll Mitgliedschaft in Parteien verschwiegen haben

Der Bundesvorstand der AfD hatte Kalbitz' Mitgliedschaft vor rund zwei Jahren aufgehoben, weil er beim Eintritt 2013 verschwiegen haben soll, früher Mitglied bei den Republikanern und in der inzwischen verbotenen rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend gewesen zu sein.

Gegen diese Annullierung hatte Kalbitz geklagt. Zugleich wollte er in einem weiteren Verfahren mit einer einstweiligen Verfügung erreichen, dass er bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung weiter Parteimitglied bleiben und auch Parteiämter weiter ausüben darf. Das war vom Landgericht Berlin im August 2020 und zuletzt vom Kammergericht Berlin im Januar 2021 abgelehnt worden.

Kalbitz' Anwalt will höhere Instanzen anrufen

In einem sogenannten Hauptsacheverfahren ging der juristische Streit nun weiter. Man hätte sich jedoch bereits nach den beiden Urteilen fragen können, "warum jetzt noch ein Prozess" nötig sei, sagte der Vorsitzende Richter.

Der Anwalt Kalbitz' kündigte bereits während der Verhandlung an, den Rechtsweg in höheren Instanzen weiterverfolgen zu wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Berufung beim Berliner Kammergericht ist möglich.

AfD-Chef Chrupalla: Alle müssen Urteil akzeptieren

AfD-Chef Tino Chrupalla sagte zum Urteil: "Das Landgericht Berlin hat im Fall Andreas Kalbitz entschieden. Alle Mitglieder müssen dieses Urteil akzeptieren. Aufgabe des Bundesvorstands ist es nun, alle legitimen Strömungen hinter den Zielen unserer Partei zu vereinen."

Der heute 49-jährige Kalbitz gehörte ab 2014 der Landtagsfraktion der AfD in Brandenburg an und war von 2017 bis zu seinem Ausschluss 2020 Landesvorsitzender und Mitglied des AfD-Bundesvorstands. Er wurde dem Flügel, also der völkisch-nationalistischen Strömung um den thüringischen AfD-Fraktionschef Björn Höcke, zugerechnet.