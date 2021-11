Geplante Biontech-Begrenzung: Kritik von Schwesig sowie Ärzten

Das Bundesgesundheitsministerium kündigte mitten in der vierten Corona-Welle an, dass der Biontech-Impfstoff gegen Covid-19 begrenzt werden soll. Daraufhin gab es scharfe Kritik an diesem Vorhaben. Nun kritisierte auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen der Pläne. "Einen Tag nach der Forderung von Kanzlerin Merkel, alle so schnell wie möglich zu boostern, wirft das Gesundheitsministerium Brocken in das Impfgetriebe", sagte Schwesig der "Bild am Sonntag". "Ich habe kein Verständnis mehr für dieses Hin und Her von Minister Spahn." Schwesig forderte, das Vorhaben "unverzüglich" zurückzunehmen.

Moderna soll vermehrt eingesetzt werden

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Impfstoff von Biontech/Pfizer angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was vermieden werden müsse. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1.020 Dosen. Für Bestellungen von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben.

Hausärzteverbands-Chef Beier fordert Abberufung von Spahn

Widerspruch kam auch vom Chef des Bayerischen Hausärzteverbands Markus Beier, der im Rundschau Magazin im BR Fernsehen das Vorgehen Spahns scharf kritisierte. Der Minister habe eine Kommunikationskatastrophe mitzuverantworten. Den Menschen sei wochenlang gesagt worden, sie sollten sich eine Drittimpfung holen, die Arztpraxen hätten Termine vereinbart für Millionen Patienten, doch nun sollen die Impfstoffe limitiert werden: "Das ist ein kommunikativer Super-Gau!" Beier forderte daher die Abberufung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Es habe in der Impfkampagne mehrere "desaströse Situationen" gegeben, die er mitverantworte, Spahn manage die Pandemie nicht "proaktiv" und Deutschland sei inzwischen eines der Länder mit den schlechtesten Zahlen. Für Länder, die in der ersten oder zweiten Corona-Welle gescheitert seien, könne man noch Verständnis haben. "Wir sind eines der Länder, die in der vierten Welle scheitern. Das ist einfach alles nicht mehr zu ertragen", so der Mediziner im BR Fernsehen. Aus ärztlicher Sicht spreche nichts gegen die Moderna-Impfung, aber es gehe um die Kommunikation: "Die Menschen werden immer unsicherer, immer aggressiver", berichtet Beier.

Verunsicherung bei Impfwilligen befürchtet

Auch Politiker von CSU, FDP, SPD und Grünen hatten das Vorhaben scharf kritisiert. Ein Vorwurf lautete, es würge die Boosterkampagne ab. Die Ärzteschaft warnte zudem vor einem erhöhten Beratungsbedarf bei Patientinnen und Patienten. Befürchtet wird, dass Menschen, die schon Booster-Termine mit Biontech vereinbart haben, zögern könnten, wenn ihnen Moderna angeboten wird, und dass in den Praxen durch viele Nachfragen deutliche Mehrarbeit entsteht.

Studie zur Drittimpfung mit Moderna

Spahn hatte einen möglichen Mehraufwand bedauert. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er am Samstag: "Ich weiß, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort in den Arztpraxen und Impfzentren viel zusätzlichen Stress bedeutet. Und das bedauere ich ausdrücklich." Die Nachfrage nach Biontech sei in den letzten zwei Wochen so stark gestiegen, dass sich das Lager sehr schnell leere. Er betonte, mit Biontech und Moderna gebe es zwei exzellente und hoch wirksame Impfstoffe. "Ich kann versprechen, dass jeder, der sich impfen lassen will, einen guten, sicheren und wirksamen Impfstoff bekommt." In manchen Studien zur Wirkung von Auffrischungsimpfungen schneide eine dritte Impfung mit Moderna sogar besser ab als eine mit Biontech. So hat das Gesundheitsministerium Singapurs vor einigen Tagen die Ergebnisse eines Vergleichs veröffentlicht, bei dem alle Personen die Grundimmunisierung mit Biontech hatten. Wurden diese auch beim dritten Mal damit geimpft, ergab sich eine Reduzierung des Infektionsrisikos von 62 Prozent. Bekamen sie Moderna, lag sie bei 72 Prozent.

Ärzte befürchten Impf-Knick

Weitere Ärztevertreter wehren sich heftig gegen die Vorgabe und befürchten den nächsten Impf-Knick. Die Arztpraxen befürchten das nächste Durcheinander und Verzögerungen bei den Booster-Impfungen.

Ärzte- und Ländervertreter halten es für ein falsches Signal, beim in Deutschland besonders gut angenommenen Impfstoff von Biontech zu drosseln, sie befürchten Verunsicherung. Es drohe eine Verlangsamung des Impftempos, heißt es bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Das Ministerium kontingentiere die Bestellmöglichkeiten für den Impfstoff, mit dem die meisten Patienten ihre Grundimmunisierung erhalten hätten und den sie gewohnt seien, sagte KBV-Chef Andreas Gassen.

Experten: Impfstoff-Wechsel beim Booster unproblematisch

Die Experten der Stiko und des RKI haben grundsätzlich keine Bedenken hinsichtlich eines möglichen Wechsels. "Ich halte das für völlig unproblematisch", sagt auch der Infektiologe Leif Erik Sander von der Berliner Charité. Es gebe sogar Studien, die zum Ergebnis kämen, dass die Kombination verschiedener Impfstoffe immunologisch günstig sei. "Man sollte einfach das nehmen, was da ist."

Eher Image-Frage als medizinische Bewertung

Es handelt sich offenbar vielmehr um eine psychologische Komponente, die bei der Auswahl in Deutschland eine Rolle spielt. Die hohe Biontech-Nachfrage dürfte daran liegen, dass der Impfstoff hier entwickelt wurde und durch die vielen Berichte über die Erfolgsstory der Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin ein besonders gutes Image hat. Das Mainzer Ehepaar wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die Entwicklung ihres Impfstoffs mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Außerdem setzt auch die deutsche Corona-Impfkampagne vor allem auf Biontech.

Der Impfstoff liegt bei den vereinbarten Liefermengen mit Abstand vorne: In diesem Jahr sind es laut einer Übersicht des Gesundheitsministeriums weit über 100 Millionen Dosen. Von Moderna wurde etwa halb so viel geordert.