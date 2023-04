Georg Gänswein muss wohl den Vatikan verlassen

Papst Franziskus hat Erzbischof Georg Gänswein offenbar eine Rückkehr in sein Heimatbistum Freiburg nahegelegt. Wie die argentinische Zeitung "La Nacion" am Sonntag berichtete, wies das Oberhaupt der Katholiken den früheren Sekretär von Papst Benedikt XVI. darauf hin, dass dies den Gepflogenheiten entspreche: Mehrere päpstliche Privatsekretäre seien nach dem Tod des Dienstherrn in ihre Heimatdiözesen zurückgekehrt, so zuletzt auch Stanislaw Dziwisz nach dem Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005. Auf jeden Fall habe der Papst entschieden, dass der Erzbischof den Vatikan "in ein paar Monaten" verlassen müsse, schreibt "La Nacion". Gänswein könne wählen, ob er künftig in Italien oder in Deutschland leben wolle.

Ein Sprecher der Freiburger Erzdiözese wollte das am Montag laut der Nachrichtenagentur dpa nicht kommentieren. "Im Erzbistum Freiburg können wir derzeit nichts dazu sagen", teilte er mit.

Mit 66 Jahren ist Georg Gänswein zu jung für den Ruhestand

Seit dem Tod von Papst Benedikt XVI. wurde gerätselt, was aus dessen Privatsekretär nun wird. Mit 66 Jahren ist Erzbischof Georg Gänswein noch zu jung für den Ruhestand. Doch das Verhältnis zwischen dem engen Benedikt-Vertrauten und Papst Franziskus gilt als angespannt. Deshalb wird schon lange vermutet, dass der Papst Gänswein wohl nicht mit einer Funktion im Vatikan betrauen wird.

Gänswein selbst hatte kürzlich bei einem öffentlichen Auftritt in Wien gesagt, dass er auf eine Entscheidung über seine neue Aufgabe bis Pfingsten hoffe. "Ich brauche noch etwas Zeit, um Ihnen eine neue Aufgabe zu geben", habe ihm Franziskus Anfang März bei einer persönlichen Unterredung mitgeteilt.

Gänswein war fast 20 Jahre im Dienst von Benedikt XVI.

Der 66-jährige Georg Gänswein stand fast 20 Jahre lang im Dienst von Benedikt XVI. Schon während Joseph Ratzinger die Glaubenskongregation leitete und auch nach dessen Rücktritt als Papst war Gänswein immer an seiner Seite. Seit 2013 fungierte Gänswein außerdem noch als Präfekt des Päpstlichen Hauses. In dieser Funktion hat er unter anderem auch prominente Gäste und Politiker wie Angela Merkel und Barack Obama bei deren Audienzen im Vatikan betreut.

2020 beurlaubte Papst Franziskus Georg Gänswein von diesem Amt. Offiziell hieß es, Gänswein solle sich ganz dem emeritierten Kirchenoberhaupt widmen können. In einem Interview mit der "Bunten" aber sagte Gänswein, ihn habe das "geschmerzt". Er habe die Entfernung aus dem Päpstlichen Haus durch Papst Franziskus als "Bestrafung" empfunden. Was Franziskus konkret zu diesem Schritt bewogen hat, ist bis heute unklar. Vermutet wird, dass es etwas mit dem Buch des Kirchen-Hardliners Kardinal Robert Sarah zu tun hat, in dem Benedikt anfangs als Co-Autor genannt worden war. Aufgrund des schwierigen Verhältnisses zwischen Franziskus und Gänswein galt es schon früh als äußerst unwahrscheinlich, dass Gänswein wieder in sein Amt als Präfekt des Päpstlichen Haushaltes zurückkehren werde.