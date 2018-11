Genversuch in China: Ethikrat-Vorsitzender übt harsche Kritik

Im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 sagte Prof. Peter Dabrock: "Die Rede vom Super-GAU ist in verschiedener Hinsicht berechtigt. Zum einen sind die Versuche unverantwortlich. Die Risiken sind noch unkalkulierbar, Neben- und Spätfolgen für Kinder, Kindeskinder und die Betroffenen sind unabsehbar."

Zum anderen habe es sich nicht um ein Heilexperiment gehandelt, so Dabrock weiter. "Es ging eigentlich um einen Grundlagenversuch, den man an Hand lebender Menschen durchgeführt hat - also klassisch das, was man als Würdeverletzung bezeichnet. Eine totale Instrumentalisierung der beteiligten Personen."

Embryonenverbrauchende Forschung akzeptabel?

Er könne verstehen, so Dabrock, wenn auch auf mögliche Vorteile solcher medizinischen Techniken verwiesen werde.

"Natürlich kann ich das nachvollziehen, es wäre ja auch sehr einseitig, wenn man nicht auch die Vorteile, die in so etwas liegen könnten, betrachten würde. Vom Deutschen Ethikrat erarbeiten wir gerade eine Stellungnahme, wo wir Pro und Contras des möglichen Einsatzes der Genschere beim Menschen diskutieren. Und es zeigt sich, dass doch die meisten Vorteile nur dann erreichbar sind, wenn man wirklich durch Humanexperimente durchgeht, bei denen man entweder embryonenverbrauchende Forschung betreibt oder tatsächlich Humanexperimente durchläuft mit Nebenfolgen, die wir sonst eigentlich nicht akzeptieren. Und dann müssen sich alle, die so etwas trotzdem für richtig halten, fragen, ob sie auf die Art und Weise Medikamentenversuche, Pharmaversuche und all das durchführen würden."

Wettlauf zwischen Amerika und China

Er habe jetzt die Sorge, dass andere Länder dem Beispiel aus China folgen und ebenfalls die rote Linie überschreiten könnten, sagt Peter Dabrock.

"Denn es gab schon vor diesen Versuchen, wenn man so will, einen Wettlauf zwischen Amerika und China. Und ich glaube, wir brauchen dringend eine globale Initiative, in der die Zivilgesellschaft an Bord geholt wird, und das Ganze nicht nur in der Wissenschaft selbst betrachtet wird."

Zur Person: Peter Dabrock ist evangelischer Theologe und Professor für Systematische Theologie (Ethik) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2016 ist er Vorsitzender des Deutschen Ethikrats.