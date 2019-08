Genua - ein Jahr nach dem Einsturz der Morandi-Brücke

Die Sonne brennt vom Himmel, die Luft steht im Polcevera-Tal, dort, wo sich in Genua Industriegebiet, Gewerbe, Bahngleise und Wohnblöcke abwechseln. Giuseppe Rodinò steigt aus seinem Auto, die letzten Meter geht er zu Fuß. Über 40 Jahre hat er hier in diesem Tal gelebt, mit der Stadtautobahn, die über seinen Wohnblock hinwegrauschte – bis am 14. August 2018 die Morandi-Brücke teilweise einstürzte, wenige Meter von seinem Haus entfernt. Heute sieht man von der Brücke nur noch Trümmer, vom Haus - nichts. Es wurde abgetragen.

Denn die Brückenreste waren einsturzgefährdet, sie wurden gesprengt. Die Bewohner der Häuser darunter verloren ihre Wohnungen, wurden entschädigt, auch Giuseppe Rodinò.

"Ein gewaltiges Donnern"

Gerne erzählt er nicht über den Tag, der sein Leben verändert hat:

"Ich war mit meiner kleinen Hündin zuhause, sie heißt Krümel. Das Wetter war sehr schlecht, es hat gewittert und genau um 11.36 Uhr war ich in der Küche, nichts hat darauf hingedeutet, was gleich passieren würde. Und auf einmal habe ich ein gewaltiges Donnern gehört, ich habe gemerkt, dass die Erde und das Glas in den Fenstern gebebt haben. Dann habe ich vom Fenster her die Schreie gehört: Die Brücke, die Brücke!" Giuseppe Rodinò