Gentechnikfreies Soja wegen Ukraine-Krieg knapp und teuer?

Milchbauer Simon Sedlmair in Puchschlagen bei Dachau hat ein Problem: Er füttert seine Kühe unter anderem mit gentechnikfreiem Sojaschrot. Doch der Preis dafür hat sich in den letzten Monaten nahezu verdoppelt und ist auf Rekordhöhe. Bisher bekam er von seiner Molkerei für die gentechnikfreie Fütterung einen Aufschlag von einem Cent pro Liter Milch. Doch das reicht nach dem Preisanstieg bei Weitem nicht mehr aus, um die Kosten zu decken: "Für mich sind das Mehrkosten von ungefähr drei bis vier Cent pro Liter Milch."

Deutscher Raiffeisenverband warnt vor unsicherer Versorgungslage

97 Prozent der in Bayern produzierten Milch stammen momentan von gentechnikfrei gefütterten Kühen. Jetzt warnt der Deutsche Raiffeisenverband in einem offenen Brief, dass gentechnikfreies Soja im Herbst vielleicht nicht mehr in ausreichender Menge verfügbar sein soll. Er fordert die Molkereien auf, jetzt schon Verpackungen zu bestellen, auf denen das Ohne-Gentechnik-Siegel nicht mehr aufgedruckt ist. Grund für die Verknappung von gentechnikfreiem Soja sei der Krieg in der Ukraine.

Soja-Importeure sehen keinen Grund zur Panik

Doch stimmt das auch? Bei der Organisation Donau Soja in Wien, wo Importe auch nach Deutschland koordiniert werden, sieht man keinen Grund zur Panik. Präsident Matthias Krön dazu: "Die Ukraine spielt bei der Soja-Versorgung von Mitteleuropa kaum eine Rolle. Der Krieg hat damit nichts zu tun. Die derzeitige Knappheit und die hohen Preise haben damit zu tun, dass in Brasilien die Ernte von gentechnikfreiem Soja letztes Jahr sehr schwach war."

In Europa wird immer mehr Soja angebaut

Auf der anderen Seite steigen die Anbauflächen für Soja in Europa jedes Jahr. Allein heuer um über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Milchbauer Simon Sedlmair füttert seinen Kühen Soja mit EU-Herkunft. Anbauflächen gibt es vor allem in Rumänien und Ungarn, aber auch in Spanien, Italien und Deutschland. Für 2022 wird mit einer überdurchschnittlich guten Ernte gerechnet.

Mehr zum Thema Futtermittelanbau: Öko-Flächen intensiver nutzen

Deshalb sieht auch Alexander Hissting vom Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, der für Zertifizierungen zuständig ist, keine Versorgungsengpässe in der näheren Zukunft. Er kritisiert, dass die durch den Ukraine-Krieg verursachten Marktunsicherheiten von Verbänden und Unternehmen instrumentalisiert werden, um die alte Diskussion - pro Gentechnik, gegen Gentechnik - wieder neu aufzurollen: "Jetzt wittern einige die Chance, dieses Zusatzkriterium bei der Lebensmittelherstellung wieder fallen zu lassen."

Gründe für die Preissteigerungen

Für die Preissteigerungen auf dem globalen Futtermittelmarkt spielen vor allem psychologische Effekte und Spekulationen eine große Rolle. Nur neun Prozent des gentechnikfreien Sojas und nur etwa zwei Prozent der gesamten Soja-Importe in Deutschland kamen bisher aus der Ukraine. Aber allein die Tatsache, dass dort Krieg herrscht und die Häfen blockiert sind, wirkt sich bereits stark auf die Preise aus. Der größte Teil des gentechnikfreien Sojas in Deutschland kommt momentan aus Brasilien sowie aus den EU-Ländern Ungarn, Italien und Österreich.

Landwirte wollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben

Um die Landwirte von den gestiegenen Kosten zu entlasten, müssten die Aufschläge für gentechnikfrei produzierte Milch angehoben werden. Gefordert sind dabei der Lebensmitteleinzelhandel und die Molkereien, sagt Milchbauer Simon Sedlmair: "Der Handel muss uns die drei oder vier Cent pro Liter Milch mehr bezahlen."

Auch die Bayern-MEG, ein Dachverband der Milcherzeugergemeinschaften, fordert, dass die Landwirte ihre Mehrkosten an die Molkereien und die dann an den Einzelhandel durchreichen können. Geschäftsführer Markus Seemüller weist darauf hin, dass die EU-Gesetzgebung genau das bei Nachhaltigkeitsinitiativen wie der gentechnikfreien Fütterung vorsieht, nämlich im Artikel 210 A der gemeinsamen Marktordnung: "Durch diesen Artikel wären wir in der Lage, die Mehrkostenbelastung der Landwirte durch die Ohne-Gentechnikfütterung in der gesamten Wertschöpfungskette durchzureichen."

Der Artikel wurde nur leider noch nie angewandt, so Seemüller. Bisher hat auch noch keine Molkerei einen Preisaufschlag angekündigt. Auf das "Ohne-Gentechnik-Siegel" verzichten, will bisher aber auch noch keine.