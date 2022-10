Genitalverstümmelung: Ein Problem auch in Bayern

Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes schätzt, dass weltweit 200 Millionen Frauen von der Beschneidung ihrer Genitalien betroffen sind. Das reicht von "leichteren" Eingriffen, bei denen die Klitoris entfernt wird, bis hin zu schweren Verletzungen, in denen der gesamte Genitalbereich weggeschnitten und die Wunde anschließend zugenäht wird.

Frauen, die einen derartigen Eingriff erleiden, können später nur unter großen Risiken Kinder gebären.

"Die Frauen leiden oft ihr Leben lang an körperlichen und seelischen Schmerzen. Die weibliche Genitalverstümmelung ist eine zutiefst frauenfeindliche Verletzung der Menschenrechte." Christa Stolle, Bundesgeschäftsführern von Terre des Femmes

Beschneidungen in Europa

Auch in Europa leben viele Frauen und Mädchen, die beschnitten sind - als Zuwanderinnen der ersten Generation, das heißt noch im Herkunftsland geboren. Geschätzt sind das etwa 600.000 Frauen und Mädchen, besonders viele in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, wo große Zuwanderergemeinden leben.

Aber auch viele hier geborene Mädchen sind gefährdet, eine Beschneidung zu erleiden. Dazu schicken viele Familien die Mädchen während der Ferien in die Heimat. Oder Familien reisen ins europäische Ausland, denn besonders in Frankreich und den Niederlanden sind Frauen tätig, die Beschneidungen vornehmen. "In Deutschland sind keine Fälle dokumentiert, aber wir gehen stark davon aus, dass es auch hier stattfindet", sagt Sylvia Störmer, die für Terre des Femmes die Studie zur Dunkelziffer-Schätzung in Deutschland geleitet hat. Anders als etwa in Belgien gibt es in Deutschland keine amtlichen Zahlen zur Beschneidung.

Studie zur Schätzung der Dunkelziffer

Ausgangskriterium der Studie ist das Vorkommen der Beschneidungspraxis in den jeweiligen Herkunftsländern. Zu den "Spitzenreitern" gehören Ägypten, Burkina Faso, Somalia, Eritrea, Dschibuti, Mali, Sierra Leone und Malaysia. In diesen Ländern sind jeweils über 80 Prozent der Frauen und Mädchen beschnitten. Daten-Grundlage sind Berechnungen der Kinderrechtsorganisation Unicef und nationale Studien.

Diese Daten wurden auf in Deutschland lebende Frauen und Mädchen angewendet, die noch im Herkunftsland geboren sind, sie werden als Betroffene bezeichnet. Mädchen, die bereits in Deutschland geboren sind, gelten als potenziell gefährdet; allerdings abhängig davon, wie weit ihre Familien integriert sind und die Werte und Normen des Einwanderungslandes übernommen haben.

Tausende auch in Bayern gefährdet

Insgesamt schätzt die Studie, dass knapp 104.000 in Deutschland lebende Frauen und Mädchen von genitaler Verstümmelung betroffen sind. Mehr als 17.000 Mädchen gelten als potenziell gefährdet, beschnitten zu werden, obwohl sie in Deutschland leben. Auf Bayern bezogen, sind es rund 17.500 betroffene Frauen und Mädchen, und bis zu 3.200 in Bayern lebende Mädchen, denen eine Beschneidung drohen könnte. Bei einer Schätzung aus dem Jahr 2018 waren diese Zahlen nur rund halb so hoch. Dabei sind nur Frauen berücksichtigt, die offiziell in Deutschland leben; Flüchtlinge und Asylsuchende sind nicht erfasst.

Beschneidung ist oft tief verankert in Normen des Herkunftslandes

"Kommunikation ist unsere einzige Waffe", sagt Fatou Mandiang Diatta. Die geborene Senegalesin ist selbst von Beschneidung betroffen und arbeitet für den Berliner Senat als sogenannte Multiplikatorin. Dabei versucht man, in Gesprächen die Einstellungen der Einwandererfamilien zu verändern.

Immer wieder erlebt Fatou Mandiang Diatta, dass Männer Beschneidungen verteidigen. Auch sehr viele Frauen glaubten, man müsse Traditionen und Rituale der Heimatländer beibehalten. Zum Kampf gegen Beschneidungen hierzulande gehören auch Schulungen in Behörden, in Gesundheitseinrichtungen, in Schulen und bei der Polizei. Immerhin: In Deutschland lebende Mädchen haben hier ein viel geringeres Risiko, beschnitten zu werden, als ihre Altersgenossinnen in den jeweiligen Heimatländern.