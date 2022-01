Genesenen-Status: Im Bundestag gilt noch Sechs-Monats-Frist

Erteilen sich Bundestagsordnete selbst einen Sonderstatus? Eine Allgemeinverfügung des Bundestags scheint diesen Verdacht nahezulegen. Trotz der Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate für die Bürger gilt im Bundestag teilweise weiterhin die alte Frist. Dies betreffe den Zugang zum Plenum und zu den Ausschüssen, sagte ein Sprecher am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Geregelt werde dies durch die Allgemeinverfügung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).

Für Zugang zu den Abgeordnetenbüros gilt 3-Monats-Frist

Allerdings dürfte den Abgeordneten diese Regelung nicht viel bringen: Denn für den Zugang zum Arbeitsplatz, also zu den Büros von Abgeordneten, Fraktionen und Bundestagsverwaltung, gelte die neue, auf 90 Tage verkürzte Frist nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zuerst hatte die "Bild" über die Regelung berichtet und von einem "Corona-Sonderrecht" geschrieben, das sich der Bundestag gönne.

Die Allgemeinverfügung verweist zum Genesenen-Status nach Angaben des Sprechers auf die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. Diese habe, als die Verfügung erlassen worden sei, den Zeitraum von mindestens 28 Tagen und höchstens 6 Monaten vorgesehen. Das gelte weiterhin.

Unklar, ob Regelung zum Genesenen-Status noch geändert wird

Die Regelung kann von Bundestagspräsidentin Bas über eine Änderung ihrer Allgemeinverfügung angepasst werden. Unklar ist allerdings, ob eine solche Änderung derzeit überhaupt in Planung ist. Der Sprecher des Bundestags sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass "angesichts der sehr dynamischen Lage, die mit einigen Unsicherheiten verbunden ist, des gestrigen Bund-Länder-Treffens, der Erfahrungen der aktuellen Sitzungswoche und des weiteren Pandemiegeschehens" fortlaufend analysiert werde, ob Änderungen der Allgemeinverfügung angezeigt seien.

Deutliche Kritik von CDU/CSU

Aus den Reihen der Unionsfraktion kam deutliche Kritik. "Ich fände es ehrlich gesagt seltsam, wenn im Bundestag etwas anderes gelten würde als in Deutschland insgesamt", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU). Die Frage der Dauer der Geltung des Genesenen-Status sei in allererster Linie medizinisch zu beantworten. Deswegen betreffe es Bundestagsabgeordnete genauso wie andere.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt machte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verantwortlich. "Den Genesenen-Status fachlich fragwürdig auf drei Monate zu verkürzen, aber für den Bundestag bei sechs Monaten zu belassen, ist eine Unverschämtheit", erklärte der CSU-Politiker am Dienstag. "Damit hat Lauterbach der Demokratie einen echten Bärendienst erwiesen."

Bayerischer Landtag: Keine Sonderregelung

"Das Problem besteht für den Bayerischen Landtag so nicht", erklärt die Sprecherin des Bayerischen Landtags auf BR24-Nachfrage. Für den Bayerischen Landtag gebe es in der Allgemeinverfügung keine Fristen für Genesene. Statt dessen gilt für die Landtagsabgeordneten, was auch für alle anderen Bürgerinnen und Bürger gilt.