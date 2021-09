Generation Merkel: Wie Erstwähler über die Zukunft mitbestimmen

Maggie sitzt im Schatten eines aufgespannten Zeltdachs im Gras. Es ist warm, die 20-jährige hat die dunkelblonden Haare zu einem Dutt hochgebunden. Sie trägt ein Nasenpiercing und schwarze Shorts. Vor ihr liegen zwei weiße Banner. Auf dem einen steht "#Block IAA", auf dem Anderen "Car is over".

Zusammen mit anderen Mitgliedern der Grünen Jugend bereitet sie die anstehenden Proteste gegen die internationale Automesse in München vor. Dieses Jahr darf Maggie zum ersten Mal wählen. Traurig, dass die Ära Merkel zu Ende geht, sei sie nicht. Im Gegenteil, sagt sie, sie freue sich auf einen Neuanfang.

Zu viele "alte weiße Männer" im Bundestag

Vor allem wünscht sich Maggie aber, dass mehr junge Menschen im Bundestag repräsentiert werden.

"Es sind schon wenig junge Menschen im Bundestag. Bei Fridays for Future waren ja vorrangig junge Menschen, die halt überhaupt nicht repräsentiert werden." Erstwählerin Maggie

Maggies Herzensthema: Feminismus. Das führte sie zur grünen Jugend. Mit der Zeit wurde ihr auch das Klimathema wichtiger. Sie findet, dass der Klimaschutz von der alten Bundesregierung nicht ernst genug genommen wurde.

"Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie der Bundestag besetzt ist, weil das sind ja schon viele alte, weiße Männer, die jetzt vielleicht nicht mehr 60, 80 Jahre zu leben haben." Maggie, Erstwählerin

Wahlkampf wichtiger als Schule

Auch Viktoria will an diesem Nachmittag im September gegen die IAA protestieren. Die 18-jährige macht nächstes Jahr ihr Abitur. Allerdings hat die Schule für sie gerade nicht den "irren Vorrang", sagt sie. Der Wahlkampf für die LINKE ist ihr wichtiger. Als Sprecherin der Linksjugend München hält sie es mit Rosa Luxemburgs Motto "Ich lebe am fröhlichsten im Sturm".

"Demos, Aktionen des zivilen Ungehorsams, sowas wie Ende Gelände, das gibt einem super viel Kraft. Man hat einfach das Gefühl, wir sind hier und wir kämpfen für was und vielleicht können wir hiermit auch irgendwas bewegen." Viktoria, Linksjugend

Auch Viktoria beschäftigt das Klimathema sehr. Sie kenne kaum jemanden in ihrer Generation, der, oder die keine Angst vor dem Klimawandel habe. Sorgen bereitet Viktoria weniger der Wahlausgang als der politische Stillstand, "der jetzt schon so lange bei uns existiert".

Sorge über einen Linksrutsch nach der Wahl

Kaan Ertürk blickt aus ganz anderen Gründen sorgenvoll auf den Ausgang der Bundestagswahl. Er befürchtet einen Linksrutsch. Das würde seiner Meinung nach der Wirtschaft schaden und "somit dem Leben aller", sagt Kaan. Als ich mit ihm telefoniere, besucht er gerade Familie in der Türkei. Zwei Tage vor der Bundestagswahl – also gerade noch rechtzeitig - wird er 18. Wenn man ihn fragt, was ihm wichtig ist, kommt sofort und bestimmt: Chancengleichheit.

"Ich hab auch viele Freunde, denen es nicht so gut geht, und ich weiß auch, wie schwer es für sie ist, sich hochzuarbeiten. Jeder, der sich hocharbeiten will, sollte auch die Chance bekommen, sie zu nutzen." Kaan Ertürk, Erstwähler

In der neunten Klasse musste Kaan ein Gruppenreferat über eine Partei halten. Da beschäftigte er sich zum ersten Mal mit dem Programm der FDP. Ihn überzeugte es. Zusammen mit zwei anderen Schülern gründete er die "Liberalen Schüler München". Jetzt, da er sein Abi in der Tasche hat, möchte er Wirtschaftsmathematik studieren.

Wunsch nach einem Kandidaten mit "mehr Charisma"

Maximilian treffe ich im Biergarten am Chinesischen Turm in München. Der 18-jährige trägt Hemd und Jacket. Er ist seit ein paar Monaten Mitglied der Jungen Union. Vor Kurzem hat er zum ersten Mal bei einer Plakataktion mitgemacht.

Zur Union habe er schon immer eine Tendenz gehabt, sagt er. Für ihn steht die Partei für Innovation und Technologieoffenheit. Außerdem findet er die Art von Söder gut. Auch Maximilian ist Klimaschutz wichtig, aber eines seiner Kernthemen ist Europa. Der Gymnasiast wünscht sich, dass "Europa geeint in der Welt aufträte und ein ebenbürtiger Partner der USA wäre".

Mit dem Unionskandidaten Armin Laschet, gesteht Maximilian, hab er sich erstmal schwer getan.

"Ich würde mir jemanden wünschen, der etwas mehr Charisma hat. Jemanden, bei dem man weiß, dass er, wenn er mit Putin oder Biden am Tisch sitzt, nicht unterlegen ist." Maximilian Groß, JU Mitglied

Mittlerweile hat sich Maximilian entschieden – per Briefwahl.

Luca wünscht sich Mischung aus FDP und Union

Im Gegensatz zu Maximilian, Kaan, Viktoria und Maggie weiß Luca noch nicht, wen er wählen soll. In seiner Familie komme es oft zu Diskussionen, erzählt er. Er und seine vier Geschwister seien politisch oft nicht einer Meinung. Seine große Schwester nennt er scherzhaft eine "Grünen-Fanatikerin".

Wie allen anderen Befragten ist auch Luca der Umwelt- und Klimaschutz wichtig. Als wir telefonieren, macht er gerade Urlaub in Rom. Wenn die Familie von dort aus ans Meer fährt, dann ärgert sich der Münchner immer "tierisch" darüber, wie viel Plastikmüll im Meer landet.

"Ich glaube, dass diese Erde ein großes Geschenk ist und dass wir uns wie Gäste verhalten sollten." Luca, Erstwähler

Und welcher Partei traut Luca zu, die Erde zu schützen? Die Grünen sind für ihn keine Option. Zwar findet er Klimaschutzinitiativen der Grünen gut, aber für ihn ist die Partei "zu links". Und das würde der Wirtschaft in Deutschland nicht gut tun, glaubt der 18-jährige. Am liebsten wäre Luca eine Mischung aus FDP und Union. Am allerliebsten, eine Partei, die Wohlstand und Klimaschutz zusammen bringt. Für welche Partei er sich bei seiner ersten Wahl entscheiden wird, ist noch offen: "Das wird eine last-minute Entscheidung".