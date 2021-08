Generation Corona: Schwere seelische Erkrankungen nehmen zu

Kinder und Jugendliche gehören zu den Verlierern der Pandemie. Darüber hat der Funkstreifzug mehrfach berichtet, auch über die Folgen des Lockdowns im vergangenen Winter für die psychische Gesundheit. Wie ist die Situation heute, im zweiten Corona-Sommer?

Das Bild, das Ärzte und Sozialarbeiter zeichnen, ist erschreckend. Nicht nur die Zahl der seelisch erkrankten Kinder und Jugendlichen hat zugenommen, auch die Schwere der Erkrankungen. Dazu kommen lange Wartezeiten für Therapie-Plätze. Vor Corona warteten Betroffene wenige Wochen auf eine stationäre Therapie. An der München Klinik Schwabing für Kinder- und Jugendpsychosomatik sind es nun beispielsweise sechs Monate.

Jugendliche mit schweren Depressionen

Chefärztin Sigrid Aberl betrachtet diese Entwicklung mit Sorge. Denn es gibt eine Vielzahl an Kindern und Jugendlichen, die dringend Hilfe bräuchten. In der Pandemie hätten schwere Essstörungen zugenommen. Auffällig sei außerdem die Anzahl junger Menschen mit sehr schweren depressiven Symptomen, so die Medizinerin.

"Wir haben häufig auch sehr verzweifelte Jugendliche, wo die Bereitschaft, das Leben zu beenden, deutlich größer ist als wir das vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren noch gesehen haben." Sigrid Aberl, Chefärztin, München Klinik Schwabing

Diese Tendenz wird von bayerischen Jugendämtern bestätigt. So berichtet die Stadt Würzburg auf BR-Anfrage, dass insgesamt eine Zunahme an psychischen Auffälligkeiten, wie beispielsweise ein Anstieg an Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Essstörungen und Substanzmissbrauch zu beobachten sei. Ebenso sei ein Anstieg der Suizidgefährdung und Krisen zu vermerken.

Therapeutin rät: frühzeitig Hilfe suchen

Sozialarbeiter berichten von Angststörungen, die zunehmen - auch bei Kindern ohne Vorsymptomatik. So meldet die Stadt Regensburg, dass sich gerade abstrakte Ängste häufen, wie etwa Angst vor dem Rausgehen, Angst vor der Dunkelheit. Denn auch der Virus ist nicht greifbar. Erste Anzeichen für depressive Verstimmungen könnten Rückzug und Antriebslosigkeit sein. Sigrid Aberl von der Kinder- und Jugendpsychosomatik der München Klinik rät Eltern, Lehrern, Mitschülern und Freunden wachsam zu sein und sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Dauere der Rückzug eines Kindes oder eines Jugendlichen länger als zwei, drei Wochen, sollten die Eltern externen Rat einholen und die Kinder motivieren, zum Arzt zu geben, so die Chefärztin.

Gezielte Unterstützung nötig

Auch das Schuljahr mit Distanz- und Wechselunterricht hat dazu beigetragen, dass Kinder und Jugendliche sich isoliert und einsam fühlen, unter Antriebslosigkeit und depressiven Verstimmungen leiden. Neben der Zunahme psychosomatischer Probleme zeichne sich gesellschaftlich zudem eine Spaltung ab, meint Sigrid Aberl. Gerade Kinder, die in ihren Familien wenig Unterstützung und Halt erfahren haben, liefen Gefahr den Anschluss zu verpassen. Hier sei gezielte Hilfe gefragt, sozial wie schulisch. Aberl begrüßt daher, dass das Bayerische Kultusministerium das Programm "gemeinsam.Brücken.bauen" initiiert hat.

Staatliches Förderprogramm will Corona-Folgen abfedern

An den Schulen laufen jetzt Nachhilfekurse. Dazu bietet der Bayerische Jugendring Gemeinschaftsangebote, Sport oder Kreatives an. Nach den Ferien sollen die Schulen verstärkt auf individuelle Lernförderung achten, und Gemeinschaft fördern, wie durch Exkursionen und Fahrten - soweit es Corona zulässt. Für das auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm stehen aktuell 210 Millionen Euro von Bund und Land bereit.

Positive Erlebnisse gegen Enttäuschungen und Einsamkeit

In einem Punkt sind sich alle angefragten Ärzte, Beratungsstellen und Jugendämter einig: Junge Menschen brauchen die Sommerferien zur Erholung. Sie sollen raus aus der Vereinsamung, weg vom Computer, sie sollen Sozialkontakte pflegen, am besten mit Gleichaltrigen und auch mit der Familie gemeinsam eine schöne Zeit verbringen, ganz egal, ob am Strand, im Garten oder im Park. Denn wer in den Ferien Schönes erlebt, der kann auch im September wieder besser in der Schule starten und geht seelisch gestärkt in den Herbst.

Machen Sie sich Sorgen um Familienmitglieder und deren psychischer Gesundheit? Brauchen Sie selbst Hilfe? Bei den folgenden Anlaufstellen finden Sie Menschen, mit denen Sie darüber sprechen können: