06.12.2019, 15:27 Uhr

Generalstreik in Frankreich: Verwaiste Bahnhöfe, lange Staus

Züge stehen still. Flugzeuge bleiben am Boden: Der Generalstreik der Gewerkschaften macht sich am zweiten Tag in Folge bemerkbar. Ministerin Buzyn sagt, die Regierung habe die "Wut der Franzosen verstanden".