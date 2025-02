Generaldebatte – Tiefe Gräben und leises Werben

Ein weißer Trauerkranz liegt auf einem der Sitze. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) erinnert an den Abgeordneten Erwin Rüddel (CDU). "Er wollte heute noch reden. Eine halbe Stunde, nachdem er das beantragt hatte, ist er gestorben", sagt Bas. Das war vor einer Woche. Die Sitzung im Bundestag – die letzte in der 20. Legislaturperiode – beginnt nachdenklich. Doch nach einigen Minuten des Schweigens geht ein vierstündiger harter Schlagabtausch los.

Scholz: Harte Angriffe gegen Merz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) beginnen – und sie schenken sich nichts. Scholz versucht, seinen Herausforderer als orientierungslos und unerfahren darzustellen. Er attestiert sich mit ungebrochenem Selbstbewusstsein Führungsstärke: "In schwierigen Zeiten muss ein Kanzler die Nerven behalten."

Scholz zählt auf, was die Wähler mit ihm als Regierungschef erwarten dürfen: Renten sichern, Mietpreisbremse, Mindestlohn erhöhen. Er wirft der Union mit einer großen Prise Klassenkampf-Rhetorik vor, den Reichen Steuergeschenke machen zu wollen: "34.000 Euro Steuerentlastungen jedes Jahr – das verdient eine Friseuse im ganzen Jahr nicht."

Merz: Spott und leises Werben

Eine halbe Stunde redet der Kanzler. Und Merz? Kommentiert ihn spöttisch mit vier Worten: "Was war das denn?" Der Bundeskanzler erinnere ihn an einen "Geschäftsführer, der ein Unternehmen vor die Wand gefahren hat" und jetzt um Verlängerung seines Vertrages bitte.

Merz skizziert die Probleme in Deutschland in der Wirtschaft, der Migration. Aber bei aller Polemik – "Sie haben drei Jahre versucht, linke Politik gegen den Willen der Bevölkerung zu machen" – will Merz erkennbar auch Brücken bauen. Ab dem 24. Februar, dem Tag nach der Wahl, müsse man an einer stabilen Mehrheit arbeiten, die Herausforderungen bewältigen, "wenn das nicht gelingt, werden die Rechtspopulisten in die Nähe der Mehrheit kommen".

AfD – Parteien arbeiten sich weiter an vermeintlicher Zusammenarbeit ab

Eigentlich habe er alles gesagt zur AfD, meint Merz, aber er wolle es noch mal wiederholen: "Eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt nicht in Frage." Vorher hatte der Kanzler seinen Herausforderer Merz erneut angegriffen. Dessen gemeinsames Abstimmen mit der AfD im Bundestag sei eine "unverantwortliche Zockerei" gewesen, und man müsse jetzt "Schwarz-Blau unmöglich machen". Die SPD sät damit erneut Misstrauen an Merz. Der wiederum tut dies kühl als Wahlkampf-Taktik ab: "Herr Scholz, Sie wissen ganz genau, wie meine Haltung zur AfD ist."

Unerwartete Schützenhilfe erhält Merz von Kevin Kühnert. Der frühere SPD-Generalsekretär, der aus gesundheitlichen Gründen den Bundestag verlässt, redet als Letzter. "Die Union sind keine Faschisten", und ihre Büros zu stürmen, sei falsch, ruft er. Kühnert redet Merz aber auch ins Gewissen, die Kritik – auch aus der Union selbst – nicht zu ignorieren.

Migration – Annäherung möglich?

Beim Thema Migration liegen SPD und Union weniger weit auseinander, als man nach den Auseinandersetzungen im Bundestag vor zwei Wochen glauben könnte. Begrenzung der Zuwanderung, Einschränkung des Familiennachzugs, mehr Befugnisse für die Bundespolizei – das alles sei auch Programm der Sozialdemokraten, hält Merz dem Kanzler vor. "Warum ist das heute verfassungswidrig?" Merz unterschlägt dabei aber, dass die SPD explizit die Zurückweisungen an der Grenze nicht mitmachen will.

Alice Weidel, Spitzenkandidatin der AfD, ist sich ohnehin sicher, dass die Union ihre Vorhaben nicht umsetzen kann. Sie wirft Merz vor, "die Wähler zu täuschen". Auffällig: Die Grünen lassen das Thema Migration fast völlig außen vor – vielleicht auch, weil sie damit in den eigenen Reihen kaum gewinnen können.

Im Video: BR-Korrespondentin Huber zur Generaldebatte