Boxring Bundestag: Scholz gegen Merz in der Generaldebatte

Dass Abgeordnete von SPD, FDP und Grünen während einer Rede des Kanzlers johlen, kommt eher selten vor im Bundestag. Aber Olaf Scholz (SPD) hatte sich einiges vorgenommen. Und tatsächlich schaffte er es, seine Ampelkoalition zu Beifallsstürmen hinzureißen. Was viel mit Friedrich Merz zu tun hatte. Aber der Reihe nach.

Eine Rede zum Haushalt? Irrtum!

Wie immer in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt beginnt der Oppositionsführer, das ist in dieser Legislaturperiode Friedrich Merz (CDU). Und Merz versucht, ganz europäischer Staatsmann, einen großen Bogen zu schlagen, für den er tief in die europäische Geschichte eintauchte. Eine zentrale Rolle: das deutsch-französische Verhältnis, um das es nach Merz‘ Meinung nicht zum Besten steht. Merz fordert daher eine strategische Neuausrichtung Europas, erinnert an die industriepolitische Airbus-Initiative zwischen Deutschland und Frankreich aus dem Jahr 1965.

Dann springt er ins Hier und Jetzt. Er schimpft über das System Bürgergeld und über Sozialleistungen an jene, die sie nicht wirklich brauchten, nennt die SPD eine "Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit". Hatte man also eine Rede zum Bundeshaushalt und den Irrungen und Wirrungen, die zu diesem Haushalt geführt haben, erwartet, sah man sich schwer getäuscht. Merz selbst bringt dies zur Sprache, als er in die Runde fragt: "Was hat das mit Haushalt zu tun?" und auch gleich die Antwort liefert: "Gar nichts."

Oppositionsarbeit ist Mist

Und dann erklärt Merz, warum er sich so gar nicht zum Thema einlassen will: Die Union habe keine Änderungsanträge zum Haushalt gestellt, weil das ja eh nichts bringe. Opposition als mühsame Kärrnerarbeit, man merkt Merz an, wie sehr ihn das wurmt. So sehr, dass er ein Versprechen abgibt in Richtung Scholz und Ampelregierung: "Sparen Sie sich Aufrufe zur Zusammenarbeit". "Kaltschnäuzig" und "rücksichtslos" treibe die Ampelkoalition ihre Vorhaben voran, daher will Merz jetzt nicht mehr mitspielen, er schließt eine Reform der Schuldenbremse mit Hilfe seiner Fraktion aus.

Für eine Reform ist eine Änderung des Grundgesetzes notwendig, und das geht nur mit der Union. Dennoch kann die Ampel nicht auf Merz‘ Hilfe hoffen: "Sie sind gewählt, die Probleme des Landes zu lösen", sagt Merz in Richtung Scholz, aber: "Sie kriegen das nicht in den Griff". Was irgendwie auch für den Umgang der Ampel mit der AfD gilt. Merz sieht indirekt bei der Ampel eine Mitschuld für die Verdoppelung der AfD-Umfragewerte. Er selbst hatte einst verkündet, die AfD halbieren zu wollen, davon ist längst keine Rede mehr. An die AfD richtet der CDU-Chef dann noch folgende Botschaft: "Sie wären der endgültige Abstieg Deutschlands, wirtschaftlich und moralisch." Was ihm - bis auf die AfD - parteiübergreifende Zustimmung einbringt.

Ein völlig losgelöster Kanzler

Scholz hat sich ganz offenbar vorgenommen, seinen Leuten zu beweisen, dass er nicht nur leise und kontrolliert in der Öffentlichkeit auftreten kann. Sein Kommunikationsverhalten ist ja durchaus kritisiert worden, sogar innerhalb der SPD. Nun aber legt er los. Zunächst bekommt die AfD eine Breitseite ab: Deren Vertreibungspläne, die das Rechercheportal Correctiv offengelegt hat, erinnerten an dunkelste Zeiten der Geschichte. "Wir müssen als Demokraten zusammenhalten", wirbt er bei Merz gemeinsam gegen die AfD, die sei die "größte Wohlstandsvernichtung".