vor 33 Minuten

Generalbundesanwalt prüft Hackerangriff

Den großangelegten Hackerangriff auf Politiker und Prominente will Generalbundesanwalt Peter Frank beobachten und prüfen lassen. Das teilte das Bundesjustizministerium in Berlin mit. "Sensible Daten des Kanzleramtes" sind nicht betroffen.