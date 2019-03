Gender Pay Gap: Verdienstunterschied bleibt unverändert

Am 18. März ist Equal Pay Day - also der Tag im Jahr, bis zu dem Frauen theoretisch ohne Gehalt arbeiten. Kein Tag zum Feiern und erst recht nicht, weil der Gender Pay Gap stagniert.

Wie das Statistische Bundesamt jetzt mitteilte, ist der allgemeine Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern - also der unbereinigte Gender Pay Gap - im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Fortgeschriebene Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung zeigten, dass Frauen mit einem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 17,09 Euro 21 Prozent weniger verdienten als Männer mit 21,60 Euro.

Kleinerer Unterschied in ostdeutschen Ländern

Nach wie vor bestehen laut Statistik deutliche Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet und den ostdeutschen Ländern. Der Gender Pay Gap betrage im früheren Bundesgebiet im Jahr 2018 22 Prozent, während er in den ostdeutschen Ländern mit sieben Prozent geringer sei.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeige sich ein "langsamer, aber stetiger Rückgang" des Gender Pay Gaps, der etwa im Jahr 2009 bundesweit noch bei 23 Prozent und im früheren Bundesgebiet sogar bei 24 Prozent lag.

Untersuchungen der Ursachen des Gender Pay Gap sind alle vier Jahre auf Basis der Verdienststrukturerhebung möglich. Derzeit liegen Ergebnisse für das Jahr 2014 vor. Da diese Faktoren jedoch nur langfristigen Veränderungsprozessen unterliegen, dürften die Ursachen im Jahr 2018 weitgehend dieselben sein.

Ein wichtiger Grund: Die Berufswahl

Die wichtigsten messbaren Gründe für den unbereinigten Gender Pay Gap sind demnach, dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird, und sie seltener Führungspositionen erreichen. Auch arbeiten sie häufiger als Männer in Teilzeit und in Minijobs und verdienen deshalb im Durchschnitt pro Stunde weniger.

Nach Angaben der Arbeitskräfteerhebung waren im Jahr 2017 in Deutschland 10,6 Millionen Personen von 20 bis 64 Jahren in Teilzeit beschäftigt. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen Erwerbstätigen lag bei 27 Prozent. Allerdings war fast jede zweite erwerbstätige Frau (47 Prozent) in Teilzeit tätig. Unter den Männern betrug dieser Anteil nur neun Prozent.

Der überwiegende Teil der teilzeitarbeitenden Frauen gab als Hauptgrund die Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen (31 Prozent) beziehungsweise andere familiäre oder persönliche Verpflichtungen (18 Prozent) an. Ein großer Teil der Männer nannte hingegen als Hauptgrund für die Teilzeitbeschäftigung eine parallel laufende Ausbildung oder berufliche Fortbildung (25 Prozent).

Unbereinigter vs. bereinigter Gender Pay Gap

Rund drei Viertel des Verdienstunterschieds zwischen Männern und Frauen sind strukturbedingt. Das verbleibende Viertel des Verdienstunterschieds entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap. Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch unter der Voraussetzung vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation im Jahr 2014 pro Stunde sechs Prozent weniger als Männer.