Gemischte Reaktionen auf Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern

Das Land auf die bevorstehende nächste Corona-Welle vorbereiten - das war die Devise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei den Beratungen mit den Regierungschefs der Länder über das künftige Vorgehen in der Pandemie gestern. Vieles, was beschlossen wurde, war bereits im Vorfeld bekannt geworden. So sollen sich zum Beispiel auch Geimpfte ab dem 28. Dezember nur noch mit maximal neun weiteren Personen treffen dürfen. Einen harten Corona-Lockdown soll es derzeit aber nicht geben. Doch gerade mit Blick auf einen drohenden massiven Anstieg der Fallzahlen durch die Omikron-Variante hätten sich viele Menschen das gewünscht. Auch insgesamt fallen die Reaktionen auf die neuesten Beschlüsse von Bund und Ländern teils recht unterschiedlich aus.

Mahnende Worte der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Neben viel Verständnis für die Maßnahmen gibt es in Bayern auch Kritik, beispielsweise von Pädagogen. Die Schulen seien auf die neue Virus-Variante Omikron nicht ausreichend vorbereitet, kritisierte etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf BR-Anfrage. In den wenigsten Klassenzimmern stünden Luftreinigungsgeräte zur Verfügung. Der Freistaat schaffe es immer noch nicht, Lehrkräfte mit einer FFP2-Maske pro Unterrichtstag auszustatten.

"Die heute angekündigte Lieferung aus OP-Masken und einer kleinen Anzahl FFP2-Masken pro Lehrkraft für besondere Anlässe ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", erklärte die GEW. Es sei nun wichtig, die Lage neu zu bewerten. Auch Wechsel- und Distanzunterricht dürften kein Tabu mehr sein.

Kulturbranche fordert finanzielle Hilfen

Zumindest teilweise Lob kam hingegen aus dem Kulturbereich. Der Verband der Münchner Kulturveranstalter begrüßte in einem Schreiben an den BR die bundesweite Angleichung der Maßnahmen und betonte, alles zu unterstützen, was einen Kollaps des Gesundheitssystems vermeide. Allerdings forderte der Verband eine Gleichbehandlung von Gastronomie und Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie einen finanziellen Ausgleich für die durch die Maßnahmen entstehenden Verluste.

Ähnlich sieht es auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Er betonte, angesichts des "Quasi-Lockdowns" sei es falsch, die Hilfen für Unternehmen im neuen Jahr zu senken. Die Fixkostenerstattung bei der Überbrückungshilfe 4 müsse bei hundert Prozent bleiben und dürfe nicht auf 90 Prozent gekürzt werden. Der Eigenkapitalzuschuss müsse bei 40 Prozent der förderfähigen Fixkosten bleiben und dürfe nicht auf 30 Prozent fallen. Durch die Maßnahmen und die Verunsicherung der Bürger werde die sich zuletzt abzeichnende Erholung der Wirtschaft zunichte gemacht. Betriebe oder Branchen, deren Umsätze im Vergleich zu 2019 mehr als 30 Prozent eingebrochen sind, müssten eine "auskömmliche Finanzierung" erhalten, so Aiwanger. Sonst entstünden irreparable Schäden.

Sportverbände bedauern Geisterspiele, zeigen aber Verständnis

Auch aus dem Sport gab es erste Reaktionen. Bambergs Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg bedauerten gegenüber dem BR den Beschluss zu Geisterspielen. Das sei verständlich, aber extrem bitter. Man habe mit alles getan, damit die Fans Spiele so sicher wie möglich anschauen könnten: "Maximal 25 Prozent der eigentlichen Auslastung, 2G+, dazu FFP2-Maske, Abstandsregelung. Sicherer gehe es kaum." Aber natürlich akzeptiere man die geltenden Regeln, ließ der Verein mitteilten.

Vergleichbare Töne kamen von der Deutsche Fußball Liga (DFL). Die vorübergehenden Einschränkungen seien "bedauerlich, aber nachvollziehbar – auch wenn wir alle noch bis vor Kurzem gehofft haben, dass es eine bundesweite Rückkehr zu Spielen ohne Fans in den Stadien nicht mehr geben würde", hieß es in einer Stellungnahme des Liga-Verbandes. Die DFL rief wiederholt dazu auf, sich impfen zu lassen oder die Impfung aufzufrischen.

Impfung weiter der zentrale Baustein

Impfen war auch wieder ein Thema in der Bund-Länder-Runde. Bundeskanzler Scholz warb nach der Erläuterung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz erneut eindringlich für das Impfen gegen Covid-19. Bis Ende Januar sollen nochmal 30 Millionen Booster-Impfungen verabreicht werden, so das Ziel des Sozialdemokraten. Laut dem Infektiologen Christoph Spinner kommt es da jetzt auf die nächsten Wochen an. In der BR24 Rundschau im BR Fernsehen sagte Spinner, man müsse "dringend jeden weiteren Tag" fürs Boostern nutzen.

Die Auffrischungsimpfung schütze – auch bei Omikron – deutlich besser vor Infektion und schweren Krankheitsverläufen. "Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gehen davon aus, dass die Booster-Impfung den Abschluss der eigentlichen Grundimpfung darstellt, also sie für alle Altersgruppen erforderlich ist. Und sie sorgt dafür, dass der Schutz robuster und langlebiger ist."

Spinner: Wichtig, auch Kinder zu impfen

Auch bei Kindern sei denkbar, dass es eine Booster-Impfung braucht. "Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass sich das Immunsystem wesentlich anders verhält als bei Erwachsenen." Dafür gebe es allerdings derzeit weder Daten noch Empfehlungen. Wichtig sei, Kinder nach Möglichkeit überhaupt impfen zu lassen. "Gerade in der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen sind noch längst nicht alle geimpft." Auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung kann in dieser Altersgruppe derzeit geimpft werden. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission betreffen allerdings momentan nur 5-11-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten.

Ob die Erkrankung bei Omikron leichter verlaufe, lasse sich aktuell nicht sicher sagen. In Großbritannien zeichne sich zumindest ab, dass es keine schwereren Verläufe gebe als bei der Delta-Variante. Gesichert sei: Omikron sei "deutlich leichter übertragbar". Bis Anfang des Jahres würden sich deutlich mehr Infektionen zeigen, prognostizierte Spinner. Um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, brauche es Auffrischungsimpfungen. "Wir müssen jetzt dringend jeden weiteren Tag nutzen, um die Booster-Quote zu erhöhen."

Nächstes Bund-Länder-Treffen Anfang Januar

Spinner sprach sich im BR Fernsehen ebenfalls dafür aus, die Kontakte über Weihnachten zu reduzieren. Für eine grundsätzliche Bewertung der Maßnahmen von Bund und Ländern sei es allerdings noch zu früh. Die nächsten Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie werden dann am 7. Januar stattfinden. Das haben Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder bereits vereinbart. Spätestens dann wird man die Maßnahmen wieder evaluieren müssen.