Gemeinsam Kriegsgräber pflegen und Vorurteile abbauen

💡 Volksbund Kriegsgräberfürsorge

Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge betreut über 800 Kriegsgräberstätten mit 2,8 Millionen Kriegstoten in 46 Ländern. Kriegstote, dazu zählen Soldaten wie Zivilisten, haben ewiges Ruherecht – verbrieft unter anderem in zahlreichen europäischen Abkommen. Für Deutschland übernimmt der Volksbund die Pflege der Grabstätten – auch mithilfe vieler Freiwilliger in den Work-Camps, die in ganz Europa stattfinden. Finanzielle Unterstützung kommt auch vom Bund.