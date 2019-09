Gemeinnütziger Journalismus: Ein Rezept gegen die Medienkrise?

"Guter Journalismus, der kostet einfach Geld und der kostet Zeit. Den bekommt man nicht, indem man Redaktionen kaputt spart, Leute rauswirft und letztendlich immer weniger Ressourcen zur Verfügung hat," fordert Tina Groll, Vorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union, dju, und Redakteurin bei Zeit Online. "Nein, man muss ganz viel investieren".

Viele Gebiete vielleicht bald ohne Berichterstattung

Genau daran aber hapert es aber, vor allem auf lokaler Ebene. Redakteure und Reporterinnen werden eingespart, Lokalredaktionen zusammengelegt oder gleich ganz eingestellt. So entstehen "weiße Flecken" – Regionen, in denen es keine eigenständige Lokalberichterstattung mehr gibt. In Deutschland ist das noch die Ausnahme, in den USA hat man schon leidvolle Erfahrung mit zeitungslosen Städten und Landkreisen. Ein Ausweg: gemeinnütziger Journalismus. Was ist das?

"Er ist gemeinwohlorientiert, hat einen Qualitätsanspruch, ist ganz klar nicht gewinnorientiert, das heißt es werden zwar Gehälter gezahlt, aber mit diesem Unternehmen ist keine Gewinnabschöpfung geplant oder möglich," erläutert Elisa Simantke, Mitgründerin der Journalisten-Plattform "Investigate Europe". Dort arbeiten JournalistInnen aus vielen europäischen Ländern zusammen und sie ist in Deutschland als gemeinnützig anerkannt.

Guter Journalismus gilt (noch) nicht als gemeinnützig

Und das ist ziemlich schwierig, denn hier schlägt die Bürokratie voll zu: Die Abgabenordnung Gemeinnützigkeit ist rigide, Jahrzehnte alt, wenig flexibel und eher unpolitisch. Wer den Stempel "gemeinnnützig" erhält, kann von Steuern ganz oder teilweise befreit werden, Spenden annehmen – und dafür Quittungen ausstellen – und sich von Stiftungen finanzieren lassen.

Als gemeinnützig gelten beispielsweise Tierschutz und Brauchtum, Sport und Denkmalschutz, Wissenschaft und Bildung – Qualitätsjournalismus kommt da nicht vor und muss sich ein Schlupfloch suchen – wie "Investigate Europe": "Wir sind aus einem journalistischen Impetus gestartet, aus einer Frustration über die Eurokrise und waren vor allem der Meinung, dass sich Journalisten untereinander bereits in der Recherche austauschen müssen, um sich diesen ganz stark nationalen Blick auf Fakten gegenseitig auszutreiben," so Simantke. "Und das entspricht der Idee der Völkerverständigung, auch so wie sie legalistisch definiert ist, ziemlich klar".

"Investigative Europe" ermöglicht europaweite Projekte

Was dabei herauskommt, ist zum Beispiel eine vielschichtige, länderübergreifende Recherche über die Ausbeutung von LKW-Fahrern auf europäischen Autobahnen: "Da haben wir aus Deutschland Zustände auf Parkplätzen beigesteuert, aus Polen die mangelnde Kontrolle bei der Erteilung von Lizenzen, aus Belgien die Polizeikontrolle, bei der Fahrer mit der Firmenkreditkarte gezahlt haben und damit ganz klar der Politik ihres Unternehmens entsprochen haben, und aus Frankreich eine Geschichte von einem Autowerk, wo diese LKW-Fahrer am Ende dieser Ausbeutung ankommen," erzählt Simantke.

Und diese Story wurde dann nicht nur auf der eigenen Plattform, sondern auch in diversen europäischen Zeitungen veröffentlicht.

"Taz" passt sich schwierigen Marktbedingungen an

Ein anderes nicht-kommerzielles Modell fährt seit 40 Jahren die Tageszeitung in Berlin, die taz. Die einzige Neugründung einer Tageszeitung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten wird von einer Genossenschaft unterstützt, ist mangels Anzeigen nicht von der Werbebranche abhängig – und hat ein besonderes Verhältnis zu ihrer Leserschaft. Die kann den normalen Abo-Preis zahlen, einen günstigeren Sozialtarif oder freiwillig mehr.

Statt einer Bezahlschranke, wie sie inzwischen fast alle Tageszeitungen eingezogen haben, heißt es auf der Website "taz zahl ich" – freiwillig.

"Es geht darum, dass dieser Journalismus überleben soll"

Und was für Aufsehen sorgt: Spätestens 2022 wird die Zeitung nicht mehr täglich gedruckt werden, sondern wahrscheinlich nur noch am Wochenende – die Kosten, auch für den Vertrieb, werden zu hoch.

Nicola Schwarzmaier, verantwortlich für die digitale Transformation, begründet das so: "Es geht darum, dass dieser Journalismus überleben soll. Und das wird er nicht, wenn wir weiterhin täglich drucken. Wir wollen nicht eines Tages morgens ins Büro kommen und sagen, so, das war’s. Sondern wir wollen vorbereitet sein, wir wollen ein super e-paper haben, eine tolle App, wir wollen auf taz.de unseren Journalismus bestmöglich präsentieren, und wir wollen, bevor wir dazu gezwungen werden, selber sagen, wir stellen das Drucken ein, wir schaffen es mit unseren verschiedenen Abo-Angeboten auch so zu überleben."