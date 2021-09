Geldwäsche-Dschungel: Olaf Scholz im Finanzausschuss

Für den Coup des Tages sorgt Olaf Scholz. Seit Tagen steht der Kanzlerkandidat der SPD in seiner Rolle als Finanzminister in der Kritik. Vor allem von Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet ist er zuletzt heftig angegriffen worden.

Der Grund: Mitarbeiter der "Financial Intelligence Unit" (FIU) mit Sitz in Köln haben Verdachtsmeldungen etwa von Banken offenbar nicht rechtzeitig weitergegeben. Teils geht es um Hinweise auf Geldwäsche zur Terrorfinanzierung. Die FIU untersteht dem Zoll, und das Bundesfinanzministerium hat die Rechtsaufsicht inne. Die Frage ist also: Trifft Scholz eine Mitschuld?

Zum Artikel: "Anti-Geldwäscheeinheit ließ eilige Verdachtsmeldungen liegen"

Eigentlich will Scholz Wahlkampf im Süden machen

Scholz hatte für heute drei Wahlkampfauftritte in Baden-Württemberg geplant. Zunächst ließ er wissen, er wolle sich aus der Ferne zum Finanzausschuss zuschalten. Das wäre durchaus nichts Ungewöhnliches, kommt aber bei vielen Abgeordneten gar nicht gut an. Die Union hat im Vorfeld vehement gefordert, dass Scholz persönlich erscheint. Sonst sei das die "nächste Entgleisung", wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mitteilte.

Die Junge Union hat sogar einen kleinen Protest vor dem Finanzministerium organisiert - auf den Transparenten war unter anderem "Olaf, wir können dein Schweigen hören" zu lesen. Und Kai Gottschalk von der AfD wirft Scholz kurz vor Beginn des Finanzausschusses vor, wie schon im Wirecard-Untersuchungsausschuss die Parlamentarier an der Nase herumzuführen und nicht live zu erscheinen.

Scholz kommt persönlich in den Ausschuss

Genau das tut der Finanzminister dann aber doch: Er kommt ganz live und persönlich in den Finanzausschuss, um sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Seinen Kritikern will er damit offensichtlich den Wind aus den Segeln nehmen. Dass der Termin trotzdem einigermaßen ungelegen kommt, lässt SPD-Parteikollege Jens Zimmermann durchblicken. Es sei "wahrscheinlich reiner Zufall, dass wir sechs Tage vor der Bundestagswahl sind, dass diese Sondersitzung heute anberaumt wurde", gibt Zimmermann etwas süffisant zu Protokoll. Aber es sei gut, dass sie nun stattfinde, um offene Fragen zu klären.

Zum Artikel "Geldwäsche-Ermittlungen: Scholz stellt sich Finanzausschuss"

Auch Union in der Kritik

Längst nicht jeder glaubt, dass Scholz allein verantwortlich ist für etwaige Versäumnisse bei der Geldwäsche-Bekämpfung. Fabio de Masi von der Linken, Mitglied im Finanzausschuss, hält die Kritik der Union an Scholz "für ein bisschen Getöse". Schließlich sei sie es ja gewesen, die dieses Chaos bei der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU mit zu verantworten habe.

Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte die Geldwäschebekämpfung vom Bundeskriminalamt zum Zoll verlagert und dadurch in den Augen vieler Expertinnen und Experten geschwächt - auch weil nicht ausreichend Personal vorgesehen war.

Trotzdem glauben einige Oppositionspolitiker, dass auch in der Amtszeit von Olaf Scholz als Finanzminister zu wenig gegen Geldwäsche in Deutschland unternommen worden sei - etwa der FDP-Finanzexperte Florian Toncar. Es handle sich nicht um eine Kleinigkeit, wenn konkreten Geldwäsche-Hinweisen nicht nachgegangen werde, sagt Toncar.

Scholz verweist auf bessere Aufstellung der FIU

Scholz hat sich seinerseits schon im TV-Triell bei ARD und ZDF verteidigt und darauf hingewiesen, dass er die FIU personell deutlich aufgestockt habe - von 160 auf jetzt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nun dreimal so viele Fälle bearbeiten könnten wie noch vor kurzem. Kurz nach Ende des Finanzausschusses kündigt Scholz jetzt an, die FIU solle demnächst sogar auf 700 Mitarbeitende aufgestockt werden, die dann noch mehr Verdachtsfällen nachgehen sollen. Scholz hält hier eine weitere Verdoppelung für möglich.

Was die aktuelle Kritik an manchen Mitarbeitenden der FIU angeht, so lässt sich zu Scholz´ Verteidigung sagen, dass sein Ministerium nur die Rechtsaufsicht hat. Das bedeutet nicht, auch Einfluss auf die tägliche Arbeit in der FIU zu haben. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Finanzministerium in ihre Ermittlungen eingeschlossen - um herauszufinden, welche Mitarbeiter Verdachtsmeldungen über Geldwäsche womöglich nicht weitergegeben und worüber sie unter anderem mit dem Finanzministerium kommuniziert haben.

Ungereimtheiten bei den staatsanwaltlichen Ermittlungen

Dabei gibt es auch Ungereimtheiten. Der ermittelnde Staatsanwalt ist CDU-Mitglied - Teile der SPD wittern deshalb eine Intrige und kritisieren, dass der "Besuch" der Staatsanwaltschaft im Finanzministerium ausgerechnet kurz vor der Wahl stattgefunden hat.

Zum Artikel "FIU-Ermittlungen: Durchsuchungen in zwei Bundesministerien"

Zudem gibt es Irritationen wegen der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft zu den Untersuchungen. Darin heißt es, es solle "unter anderem untersucht werden, ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien sowie vorgesetzte Dienststellen in Entscheidungen der FIU eingebunden waren". Die Staatsanwaltschaft erwecke so den Eindruck, es werde auch gegen Scholz selbst ermittelt, sagte der Finanzstaatssekretär und Scholz-Vertraute Wolfgang Schmidt.

Der Durchsuchungsbeschluss im Finanzministerium galt aber letztlich nur der Kommunikation mit den verdächtigen Mitarbeitern der FIU in Köln, zudem haben die Beamten keine Unterlagen mitgenommen, sondern lediglich elektronischen Mailverkehr einsehen wollen. Scholz hatte sich beschwert und gesagt, die Beamten hätten ihre Fragen auch schriftlich stellen können.

Im gestrigen letzten TV-Triell ist es um das Thema FIU denn auch erstaunlich ruhig geworden, von Laschet kamen keine weiteren Angriffe auf Scholz. Ein Stück weit mag das auch an den Ungereimtheiten liegen.

Scholz: "Angeregte Ausschusssitzung"

Nach dem heutigen Finanzausschuss sagt Scholz, man habe eine angeregte Ausschusssitzung gehabt. Er habe "nochmal die Gelegenheit genutzt zu erläutern, dass wahrscheinlich die letzten drei Jahre die drei besten Jahre waren", um die Behörden im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gut aufzustellen. "Wir haben mehr hingekriegt als in den letzten 30 Jahren", so Scholz. Dann eilt er zum Flieger Richtung Baden-Württemberg, um dort doch noch einen Wahlkampftermin wahrnehmen zu können.

Blick nach vorne

Die Opposition sieht die Errungenschaften von Scholz in Sachen FIU freilich anders. Florian Toncar von der FDP sagt nach dem Ausschuss aber, man müsse jetzt vor allem nach vorne schauen, wie man die Bekämpfung der Geldwäsche neu strukturieren könne.

Das sieht auch Fabio de Masi von der Linken so. Es brauche endlich eine Bundesfinanzpolizei in Deutschland, bei der auch kriminalistische Expertise herrscht. Die eigentliche Frage müsse lauten, wer die Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland endlich so aufstellt, dass Deutschland nicht länger ein Paradies für Finanzkriminalität ist.