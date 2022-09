"Geld.Macht.Katar": Das Emirat und der Islamismus

Gekleidet in ein weißes Gewand spricht ein muslimischer Prediger über Frauen: "Wenn sie das Haus verlässt, dann wird der Teufel ihr folgen. Das Beste, was sie machen kann ist, wenn sie zuhause bleibt." Die Aussage stammt aus einem Youtube-Video. Der Mann, der sich mit diesen Worten an die Öffentlichkeit wendet, ist Teil eines losen Netzwerks international bekannter muslimischer Prediger. Es sind Männer, die sich kennen und bei denselben Veranstaltungen auftreten. In der Vergangenheit haben sie auch die Steinigung von Ehebrechern befürwortet.

Vor einem Mann aus diesem Kreis, dem Prediger Zakir Naik, warnt der Bayerische Verfassungsschutz. "Zakir Naik ist ein populärer indischer Fernsehprediger mit ideologischer Nähe zu Osama bin Laden", heißt es in einer Broschüre. Naiks Lehre sei "durch einen ausgeprägten Antisemitismus sowie eine allgemeine Ablehnung anderer Religionen und Islamauslegungen geprägt. Naik fordert die Todesstrafe für den Abfall vom islamischen Glauben sowie für Homosexualität."

Islamisten-Bühne Katar?

Europäische Staaten haben diese Prediger im Visier. Nach Dänemark etwa dürfen manche von ihnen gar nicht mehr einreisen. In Katar dagegen finden sie bei großen Events immer wieder eine Bühne. Das zeigen Recherchen des Bayerischen Rundfunks.

Das winzige Land hat innerhalb weniger Jahrzehnte den Sprung auf die Weltbühne geschafft. Die katarische Herrscherfamilie gilt als äußerst einflussreich und gewinnt in der Energiekrise weiter an Einfluss. Auch Deutschland ist in Verhandlungen über Gaslieferungen aus Katar.

Deutsche Sicherheitsbehörden beobachten unterdessen, dass sich zunehmend Missionierungsorganisationen aus den Golfstaaten mit Islamisten in Europa und Deutschland vernetzen. Das geht aus einem gemeinsamen Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundesnachrichtendienstes hervor. Das Papier ist von 2016, die Aussagen sind nach BR-Informationen weiterhin gültig. Die Missionierungs-Organisationen, so heißt es, stammten aus Kuwait und Saudi-Arabien sowie aus Katar: "Sie haben offiziell den Status von Nichtregierungsorganisationen, sind jedoch eine langfristig angelegte Strategie der Einflussnahme. Sie entsenden unter anderem Prediger und finanzieren Moscheen und Schulungseinrichtungen." Schwere Vorwürfe – auch gegen Katar. Jenes Land, das in gut zwei Monaten die Fußball-WM ausrichtet.

Islamismus-Finanzierung? Außenminister von Katar widerspricht

Zudem legen Unterlagen zweier Wohltätigkeitsorganisationen aus Katar nahe, dass muslimische Vereine in Deutschland gefördert wurden oder um Geld gebeten haben – teils um Millionensummen.

Zahlreiche Dokumente dieses Datenleaks wurden bereits vor 2019 von zwei französischen Journalisten veröffentlicht und als sogenannte "Qatar Papers" bekannt.

Der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani weist im Interview mit der ARD derartige Vorwürfe zurück. Die katarischen Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen unterstützten Gemeinden dort, wo sie finanzielle Hilfe bräuchten. Dabei gehe es nicht um Ideologie, so Al-Thani.

Katar und die Muslimbruderschaft

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Vereine in Deutschland finanziell unterstützt wurden, die Berührungspunkte zur Muslimbruderschaft oder deren Ideologie haben. Beweise hierfür gibt es nicht. Die Muslimbrüder agieren im Geheimen.

Verfassungsschützer vertreten die Auffassung, dass es sich bei der Muslimbruderschaft um eine Organisation handelt, die auch westliche Gesellschaften unterwandern will und so Einfluss gewinnen möchte – mit dem Ziel, islamische Staaten und damit auf lange Sicht ein globales Kalifat zu errichten. Laut bayerischem Verfassungsschutz will die Muslimbruderschaft eine Umformung des Systems – in dem das Rechtssystem auf religiösen Überlieferungen beruht, in der es keine Gewaltenteilung gibt, wie wir sie kennen.

Gegründet 1928 in Ägypten, verstanden die Mitglieder der Muslimbruderschaft ihre Lehre als Antwort auf die vermeintliche Übermacht des Westens, deren kolonialistischer Bestrebungen und weltlicher Wertevorstellungen.

"Sie sieht größtenteils keine Trennung zwischen privatem und öffentlichem Bereich und sieht den Islam als ein allumfassendes System, das beide Aspekte regelt", sagt Lorenzo Vidino. Er ist Direktor des Extremismus- Programms der George-Washington-Universität in den USA. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der geheimen Muslimbruderschaft im Westen, berät Regierungen.

Extremismus-Forscher: Muslimbrüder tarnen ihre Neigungen

Im Gegensatz zum sogenannten Islamischen Staat will die Bruderschaft ihr Ziel in Europa friedlich erreichen. Nach Expertenmeinung geben sich Vertreter nach außen unauffällig, während sie im Hintergrund heimlich an ihren Zielen arbeiten. Politik und Gesellschaft würden häufig gar nicht merken, dass sie es mit Muslimbrüdern zu tun hätten, sagt Lorenzo Vidino: "Wir befinden uns in einer Phase, in der zum Beispiel besonders die jüngere Generation viel von der aufgeweckten progressiven Sprache verwendet, um einige ihrer islamistischen Neigungen zu tarnen. Die Idee für sie ist, etwas zu schaffen. Sie wollen starke Beziehungen zu westlichen Einrichtungen haben. Sich als moderate, verlässliche Gesprächspartner zu präsentieren, ist also das Hauptziel."

Die Muslimbruderschaft sei nützlich für Katar. Denn sie habe wie keine andere muslimische Gemeinschaft Einfluss auf die muslimische Community, so Vidino.

Mehr dazu hören Sie im BR24 Funkstreifzug am 22.9. um 12:17 Uhr. Die Sendung ist dann auch als Podcast in der ARD-Audiothek abrufbar.