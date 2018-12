Gelbwesten-Proteste in Paris: Macron besichtigt Schäden

Nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel in Buenos Aires hat sich Frankreichs Präsident Macron ein Bild von den Zerstörungen in der Pariser Innenstadt gemacht. Nach den gewaltsamen Protesten von Gelbwesten gestern sprach Macron auch mit Polizisten und Passanten.

Über 400 Festnahmen bei Protesten in Paris

Wie die Polizei heute mitteilte, gab es bei den Ausschreitungen im Zentrum von Paris 133 Verletzte und 412 Festnahmen. Demonstranten in gelben Warnwesten hatten Autos angezündet, Fenster eingeschlagen, Geschäfte geplündert und den Triumphbogen mit Graffiti besprüht.

Gelbwesten protestieren gegen Sprit-Steuer und Lebenshaltungskosten

Die Proteste richten sich seit Tagen gegen Steuererhöhungen insbesondere für Kraftstoffe und hohe Lebenshaltungskosten. Als Erkennungszeichen tragen die Anhänger der Bewegung gelbe Warnwesten, wie sie für Autofahrer im Fall einer Panne oder eines Unfalls vorgeschrieben sind.

Tödlicher Unfall an Stauende

Offenbar im Zusammenhang mit den Protesten der "Gelbwesten" hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft berichtet, fuhr ein Mann auf das Ende eines Staus auf, der sich an einer Barrikade nahe Arles in Südfrankreich gebildet hatte. Der tödliche Unfall stehe in "direktem Zusammenhang" mit der Protestaktion, teilte ein Staatsanwalt laut AFP mit.

Krisentreffen nach Ausschreitungen - Premier reist nicht zur Klimakonferenz

Präsident Macron berief eine Krisensitzung mit Premierminister Éduard Philippe und Innenminister Christophe Castaner im Élysée-Palast ein und übte scharfe Kritik an den gewalttätigen Kundgebungsteilnehmern. Premier Philippe sagte wegen der Ausschreitungen seiner Reise zur Klimakonferenz nach Polen ab.